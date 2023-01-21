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21 января, 07:19

В Думе призвали лишать госнаград и званий за публичную дискредитацию Российской армии

Депутат Стенякина призвала внести поправки в УК РФ для лишения госнаград и званий

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина ("Единая Россия") предложила принять поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие возможность лишать деятелей культуры государственных наград за публичную дискредитацию ВС РФ. Об этом она рассказала ТАСС.

По её словам, хотя в ст. 48 УК РФ прописана процедура лишения госнаград и званий, но "эта статья не может применяться самостоятельно", поэтому она идёт только вместе с другими положениями закона, влекущими "за собой наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления".

"На мой взгляд, в статью 48 Уголовного кодекса нужно внести коррективы, чтобы можно было применять её в отношении тех деятелей культуры, которые публично дискредитировали действия Вооружённых сил Российской Федерации, нарушая этим закон", пояснила Стенякина.

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Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что необходимо ввести систему лишения артистов, дискредитирующих государство, госнаград и званий по примеру армейского механизма. Он также поддержал идею о конфискации имущества у россиян, которые уехали, но продолжают получать доход из РФ.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Татьяна Миссуми

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