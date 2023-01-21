В "Росэнергоатоме" сообщили о новых попытках Киева завербовать сотрудников Запорожской АЭС

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил о новых попытках Киева завербовать сотрудников Запорожской атомной электростанции. По его словам, доходит даже до запугивания членов их семей.

"Нам известно, что активизирована работа по вербовке людей из числа сотрудников. Был период, когда спецслужбы Украины относительно успокоились, а сейчас наступил период активизации", — приводит его слова РИА "Новости".

Как рассказал Карчаа, украинцы осуществляют вербовку разными способами, в том числе и по телефону. По его словам, из-за этого возникают трудности во взаимодействии с персоналом, однако компания продолжает работать и подписывать контракты с новыми сотрудниками предприятия, которых, к слову, уже более трёх тысяч.