Специалист Зюков назвал наиболее прибыльные сферы для самозанятых

Наиболее прибыльными отраслями для самозанятых являются, в частности, сферы торговли, авторемонта и индустрия красоты. Об этом в беседе с RT рассказал сооснователь платформы для самозанятых "ЯЗАНЯТ" и член совета московского отделения "Опоры России" Павел Зюков.

"Первыми оценили преимущества режима самозанятости представители рабочих специальностей. С точки зрения численности, это по-прежнему самая большая категория работников, выбравших такой налоговый режим", — сказал Зюков.

Уход сотрудников из строительной сферы в "свободное плавание" спровоцировал некоторый дефицит кадров в данной отрасли. Кроме того, нехватка работников вынудила работодателей повысить им зарплату почти на 20%.

Неплохой заработок наблюдается и у граждан, занимающихся автоперевозками и ремонтом машин. Как заметил эксперт, эти ниши позволят зарабатывать как водителям, так и держателям гаражных автосервисов. К прибыльному бизнесу можно отнести и индустрию красоты, ведь салоны выстояли даже в пандемию, продолжил эксперт.

К числу постоянной на рынке труда Зюков отнёс и сферу торговли. В ней дефицит кадров достигает около 20%, поэтому место там всегда найдётся и начинающим специалистам, и профессионалам. Кроме того, зарплаты в данной отрасли за год выросли на 16%. Вместе с тем по-прежнему выгодной является область рекламы и пиар-продвижения.

"Фотографы, полиграфические дизайнеры, художники всегда найдут заказы, как и специалисты в области SMM, маркетологи, копирайтеры", — указал эксперт.