Российские военные продолжают успешное выполнение задач в рамках спецоперации на Украине. Накануне лётчики армейской авиации выполнили успешные пуски управляемых авиационных ракет по украинской военной технике. Видео ударов опубликовало Министерство обороны РФ.

Минобороны РФ показало кадры работы вертолётов Ка-52 и Ми-28 по уничтожению техники ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"В результате боевого применения были уничтожены танк и легкобронированная техника ВСУ", — указали в ведомстве.

Как напомнили в Минобороны, в ходе спецоперации лётчики ВС РФ не только выполняют удары по технике ВСУ, но и сопровождают колонны, доставляют десант, а также военные грузы.