Российские военные продвинулись в Запорожье на семь километров
Рогов заявил, что российские силы за сутки продвинулись в Запорожье на семь километров
Российские силы за минувшие сутки смогли продвинуться сразу на семь километров на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"За сутки наши войска продвинулись вперёд на глубину около семи километров", — отметил он в телеграм-канале.
По его словам, окончательно освобождено не менее семи населённых пунктов. По данным Рогова, артиллерии ВСУ не хватает боезапаса. Это стало результатом использования российскими военными высокоточных снарядов "Краснополь-М", а также комплексов "Торнадо-С" и "Смерч".
Как сообщал Лайф, ранее Рогов заявил, что бои в Запорожской области активизировались почти на всей линии фронта. Также он констатировал падение морально-боевого духа в ВСУ благодаря быстрым и чётким действиям со стороны российских военных.
Минобороны РФ