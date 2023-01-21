Российские военные продвинулись в Запорожье на семь километров

Российские силы за минувшие сутки смогли продвинуться сразу на семь километров на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"За сутки наши войска продвинулись вперёд на глубину около семи километров", — отметил он в телеграм-канале.

По его словам, окончательно освобождено не менее семи населённых пунктов. По данным Рогова, артиллерии ВСУ не хватает боезапаса. Это стало результатом использования российскими военными высокоточных снарядов "Краснополь-М", а также комплексов "Торнадо-С" и "Смерч".