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Регион
Опубликовано 20 января 2023, 21:45
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Российские военные продвинулись в Запорожье на семь километров

Рогов заявил, что российские силы за сутки продвинулись в Запорожье на семь километров

Российские силы за минувшие сутки смогли продвинуться сразу на семь километров на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"За сутки наши войска продвинулись вперёд на глубину около семи километров", — отметил он в телеграм-канале.

По его словам, окончательно освобождено не менее семи населённых пунктов. По данным Рогова, артиллерии ВСУ не хватает боезапаса. Это стало результатом использования российскими военными высокоточных снарядов "Краснополь-М", а также комплексов "Торнадо-С" и "Смерч".

Рогов заметил признаки подготовки ВСУ к уличным боям в Запорожье
Рогов заметил признаки подготовки ВСУ к уличным боям в Запорожье

Как сообщал Лайф, ранее Рогов заявил, что бои в Запорожской области активизировались почти на всей линии фронта. Также он констатировал падение морально-боевого духа в ВСУ благодаря быстрым и чётким действиям со стороны российских военных.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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