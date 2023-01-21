Блинкен заявил о снижении накала в отношениях США и Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об изменениях в отношениях с Китаем. Политик считает, что накал между странами немного снизился.

"Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определённого градуса", — заявил Блинкен в ходе выступления в Чикагском университете.

По его словам, за атмосферой общения между государствами следит практически весь мир, который ожидает от США и Китая "ответственного управления взаимоотношениями", ведь все последствия отразятся и на других странах.