Блинкен заявил о снижении накала в отношениях США и Китая
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об изменениях в отношениях с Китаем. Политик считает, что накал между странами немного снизился.
"Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определённого градуса", — заявил Блинкен в ходе выступления в Чикагском университете.
По его словам, за атмосферой общения между государствами следит практически весь мир, который ожидает от США и Китая "ответственного управления взаимоотношениями", ведь все последствия отразятся и на других странах.
Кстати, недавно стало известно, что глава американского Госдепа Энтони Блинкен в скором времени приедет в Китай. В ходе визита, запланированного на 5–6 февраля, политик встретится с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. На повестке конфликт на Украине, ядерный арсенал Пекина, совместная борьба с наркоторговлей и другие вопросы.
ТАСС / EPA / SHAWN THEW