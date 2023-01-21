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21 января, 05:29

Блинкен заявил о снижении накала в отношениях США и Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об изменениях в отношениях с Китаем. Политик считает, что накал между странами немного снизился.

"Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определённого градуса", — заявил Блинкен в ходе выступления в Чикагском университете.

По его словам, за атмосферой общения между государствами следит практически весь мир, который ожидает от США и Китая "ответственного управления взаимоотношениями", ведь все последствия отразятся и на других странах.

В США создадут комитет по конкуренции с Китаем

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Кстати, недавно стало известно, что глава американского Госдепа Энтони Блинкен в скором времени приедет в Китай. В ходе визита, запланированного на 5–6 февраля, политик встретится с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. На повестке конфликт на Украине, ядерный арсенал Пекина, совместная борьба с наркоторговлей и другие вопросы.

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ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Николь Вербер

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