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21 января, 05:03

Лукашенко позвал Си Цзиньпина в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю КНР Си Цзиньпину нанести визит в республику. Приглашение было включено в письменное поздравление от Лукашенко по случаю Праздника весны, который отмечают в Китае (Новый год по лунному календарю, который приходится на 22 января).

"Приглашаю Ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый тёплый и радушный приём", — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложности предыдущего года, Белоруссия и Китай сумели сообща добиться больших успехов в наращивании взаимного сотрудничества. В том числе он напомнил о подписании большого пакета двусторонних соглашений на полях саммита ШОС.

Лукашенко отметил, что в индустриальном парке "Великий камень" проходит развитие проекта в сфере традиционной китайской медицины. Также продолжается работа по совместной сборке легковых авто "Белджи". Президент Белоруссии пообещал сохранять готовность вместе с Китаем развивать весь комплекс отношений между двумя странами ради "справедливого и мирного глобального порядка".

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Ранее Лукашенко заявил, что Запад понимает, что пришло время прекращать "заниматься дурью" и пора начинать налаживать сотрудничество.

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President.gov.by

Анатолий Симоненко

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