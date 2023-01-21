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21 января, 04:41

Фанаты расшифровали, что прошептал Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ

Перед решающим пенальти в финале ЧМ Месси обратился к покойной бабушке

Фанаты смогли разобрать, что прошептал капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси перед решающим пенальти в ЧМ-2022 в Катаре. Как выяснилось, глядя в небо, он обратился к своей умершей бабушке по материнской линии Селии Оливере Куччиттини. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте Dоgor.

"Это может произойти сегодня, бабушка", — сказал тогда Месси.

У этого послания в воздух трогательная предыстория. В 1998 году, когда будущей звезде футбола было 11 лет, он пришёл к умирающей бабушке и пообещал добиться успеха, подняв Кубок мира.

Месси и Роналду, возможно, в последний раз встретились на поле

Месси и Роналду, возможно, в последний раз встретились на поле

Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Исход игры решила серия пенальти, финальный счёт составил 4:2. Благодаря этому Аргентина стала трёхкратным чемпионом мира. А Месси признали лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.

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Агентство "Москва"

Анатолий Симоненко

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