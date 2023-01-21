Фанаты расшифровали, что прошептал Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ

Фанаты смогли разобрать, что прошептал капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси перед решающим пенальти в ЧМ-2022 в Катаре. Как выяснилось, глядя в небо, он обратился к своей умершей бабушке по материнской линии Селии Оливере Куччиттини. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте Dоgor.

"Это может произойти сегодня, бабушка", — сказал тогда Месси.