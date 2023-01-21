Фанаты расшифровали, что прошептал Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ
Перед решающим пенальти в финале ЧМ Месси обратился к покойной бабушке
Фанаты смогли разобрать, что прошептал капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси перед решающим пенальти в ЧМ-2022 в Катаре. Как выяснилось, глядя в небо, он обратился к своей умершей бабушке по материнской линии Селии Оливере Куччиттини. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте Dоgor.
"Это может произойти сегодня, бабушка", — сказал тогда Месси.
У этого послания в воздух трогательная предыстория. В 1998 году, когда будущей звезде футбола было 11 лет, он пришёл к умирающей бабушке и пообещал добиться успеха, подняв Кубок мира.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Исход игры решила серия пенальти, финальный счёт составил 4:2. Благодаря этому Аргентина стала трёхкратным чемпионом мира. А Месси признали лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.
Агентство "Москва"