Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Australian Open

Первая ракетка России Андрей Рублёв победил британского теннисиста Дэниела Эванса в матче третьего круга Australian Open в Мельбурне. Таким образом, он вышел в четвёртый круг.

Их встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:3. Теперь Рублёву предстоит встретиться с тем, кто одержит победу в матче между датчанином Хольгером Руне и французом Уго Умбером.

А вот российская теннисистка Варвара Грачёва в матче третьего круга уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой. Швейцарка Белинда Бенчич в свою очередь обыграла итальянку Камилу Джорджи.

Что касается Рублёва, ему 25 лет, он сейчас является шестой ракеткой мира по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах Большого шлема он пока не поднимался выше четвертьфинала.