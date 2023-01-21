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21 января, 03:29
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"Проукраинский" Маск отреагировал на "планы Киева атаковать Крым"

Маск словами "безжалостная эскалация" ответил на сообщения о планах Киева атаковать Крым

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что попытка властей Украины устроить атаку на Крым будет "безжалостной эскалацией". Так он прокомментировал сообщение газеты The New York Times о соответствующих планах Киева.

"Я настроен суперпроукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", — написал Маск в соцсети Twitter.

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Как рассказывал Лайф, газета New York Times написала, что Белый дом подумывает о поставке Украине оружия для попытки устроить нападение на Крым. Якобы такая атака позволила бы Киеву улучшить его позиции на будущих переговорах. Если прежде власти США отказывались предоставлять Киеву вооружение для ударов по целям на полуострове, то сейчас, по версии газеты, "эта линия начинает смягчаться".

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ТАСС / EPA / Carina Johansen

Андрей Григорьев

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