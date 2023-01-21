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21 января, 03:15

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в Тынде

По факту смерти новорождённого в больнице города Тында Амурской области будет возбуждено уголовное дело. Соответствующее распоряжение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"В социальных сетях появилась информация о том, что мать новорождённой девочки просит возбудить уголовное дело в отношении сотрудников больницы в городе Тынде Амурской области, где умерла её дочь через два дня после рождения", — сообщается в Telegram-канале Следкома.

Женщина подозревает, что ребёнку стало плохо после промывания желудка. Сейчас управление СК РФ по региону проводит доследственную проверку. Бастрыкин поручил главе территориального органа Станиславу Белянскому возбудить уголовное дело и представить доклад.

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Ранее Лайф писал, что Бастрыкин также поручил возбудить дело после истязания девочки-инвалида в школе в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии. Поводом для разбирательств стал появившийся в соцсетях ролик.

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Telegram-канал / Следком

Арина Родионова

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