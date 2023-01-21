"Взбесили всю Турцию": Украинцы сняли обидный ролик про приютивших их турок

Турок возмутил видеоролик, который сняли украинские тиктокеры, проживающие в Анталье. На этих кадрах четверо украинцев позируют в модных вещах, а надпись гласит: "Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье".

Как передаёт портал 100TV, после публикации ролика в комментарии буквально посыпались многочисленные негативные отзывы. Вероятно, именно это стало причиной того, что некоторое время спустя аккаунт блогеров был удалён. Видимо, возмущение турок вызвал ещё и тот факт, что беженцам с Украины в Анталье и её окрестностях оказали радушный приём, который тиктокеры, видимо, не оценили, проявив неблагодарность. Как отмечает портал, ролик "взбесил всю Турцию".