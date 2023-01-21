"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 января, 03:45
12204

"Взбесили всю Турцию": Украинцы сняли обидный ролик про приютивших их турок

100TV: Турки возмутились, что украинцы в ролике выставили их иностранцами в Анталье

Турок возмутил видеоролик, который сняли украинские тиктокеры, проживающие в Анталье. На этих кадрах четверо украинцев позируют в модных вещах, а надпись гласит: "Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье".

Как передаёт портал 100TV, после публикации ролика в комментарии буквально посыпались многочисленные негативные отзывы. Вероятно, именно это стало причиной того, что некоторое время спустя аккаунт блогеров был удалён. Видимо, возмущение турок вызвал ещё и тот факт, что беженцам с Украины в Анталье и её окрестностях оказали радушный приём, который тиктокеры, видимо, не оценили, проявив неблагодарность. Как отмечает портал, ролик "взбесил всю Турцию".

Кучера раскритиковал творчество Милохина, заявив, что тиктокер неинтересен даже его детям

Кучера раскритиковал творчество Милохина, заявив, что тиктокер неинтересен даже его детям

Ранее Лайф писал, что Турция рассчитывает на открытие с её помощью гуманитарного коридора между Россией и Незалежной.

Обложка ©

100TV

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров