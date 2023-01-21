В Минздраве рассказали, что объединяет умерших от ковида за последнее время

Умершие от ковида в России в абсолютном большинстве не сделали вовремя повторную вакцину от вируса. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, среди тех, кто был привит не менее полугода назад, смерть не зафиксирована.

"Анализ историй болезни пациентов с CoViD-19 в России показал, что абсолютное большинство умерших не были своевременно ревакцинированы. У всех умерших прошло более восьми месяцев после последней прививки. В то же время среди пациентов, вакцинированных менее шести месяцев назад, летальных исходов от CoViD-19 не наблюдалось", — рассказал Чуланов РИА "Новости".

В результате исследований было выяснено, что вакцинация и своевременная ревакцинация снижают риски тяжёлого течения и летального исхода от ковида. Врач заверил, что российские препараты эффективны даже при "омикроне" и его различных подвариантах, в том числе BQ1.1 ("цербер") и XBB1.5 ("кракен").

Что касается умерших от коронавируса, их средний возраст 76 лет и, как подчёркивает Чумаков, у половины из них было хотя бы по одному хроническому заболеванию.

"Эти данные ещё раз подчёркивают крайне высокую важность своевременного проведения ревакцинации от CoViD-19 людей пожилого возраста с наличием хронических заболеваний", — пояснил специалист.