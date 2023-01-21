Гоняли по "Лысой": В Екатеринбурге лыжники взяли фонарики и массово съехали с горы

В Екатеринбурге в ночь с 20 на 21 января прошла пятая ежегодная акция "Светящаяся гора". Она проводилась с девяти вечера до двух часов ночи.

Участники акции "Светящаяся гора" в Екатеринбурге. Фото © "Екатеринбург онлайн"

Как пишет "Екатеринбург онлайн", участие в ней приняло порядка 1,5 тысячи человек. Они поднялись на склоны Уктуса — Новая, Объездная и Лысая гора. Участники были одеты в яркие костюмы: пирата, русалки, космонавта, динозавров, тигров и так далее. Прежде чем всё началось, на склонах отключили свет. Лыжники принесли фонарики, чтобы освещать себе путь. Тем, у кого их не нашлось, выдавали на месте. В итоге получился яркий массовый спуск.