Французский политик обвинил США в попытке развязать войну в Европе

Соединённые Штаты стремятся развязать мировую войну в Европе. Такое заявление сделал глава французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Twitter.



"Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в полное беспамятство в отношении поставок всё более тяжёлого оружия Зеленскому. Американские ястребы хотят мировой войны в Европе", — отметил Филиппо.

По его словам, глава Франции Эмманюэль Макрон может отправить в Незалежную танки Leclerc.