Французский политик обвинил США в попытке развязать войну в Европе
Лидер французских "Патриотов" Филиппо обвинил Штаты в попытке развязать войну в Европе
Соединённые Штаты стремятся развязать мировую войну в Европе. Такое заявление сделал глава французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Twitter.
"Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в полное беспамятство в отношении поставок всё более тяжёлого оружия Зеленскому. Американские ястребы хотят мировой войны в Европе", — отметил Филиппо.
По его словам, глава Франции Эмманюэль Макрон может отправить в Незалежную танки Leclerc.
Ранее обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе заявил, что Штаты находятся в поиске союзников, чтобы развернуть "театр" военных действий между Китаем и США. При этом образцом для этих действий якобы послужит подготовка Украины против России.
ТАСС / Panoramic