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21 января, 04:10

Французский политик обвинил США в попытке развязать войну в Европе

Лидер французских "Патриотов" Филиппо обвинил Штаты в попытке развязать войну в Европе

Соединённые Штаты стремятся развязать мировую войну в Европе. Такое заявление сделал глава французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Twitter.


"Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в полное беспамятство в отношении поставок всё более тяжёлого оружия Зеленскому. Американские ястребы хотят мировой войны в Европе", — отметил Филиппо.

По его словам, глава Франции Эмманюэль Макрон может отправить в Незалежную танки Leclerc.

Антонов: США развязали гибридную войну против РФ на её же территории

Антонов: США развязали гибридную войну против РФ на её же территории

Ранее обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе заявил, что Штаты находятся в поиске союзников, чтобы развернуть "театр" военных действий между Китаем и США. При этом образцом для этих действий якобы послужит подготовка Украины против России.

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ТАСС / Panoramic

Анатолий Симоненко

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