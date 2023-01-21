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21 января, 04:35

Россиянам посоветовали простой способ избавиться от тревоги

Психолог Деулин: Рисование помогает при приступах тревоги

Избавиться от приступов тревоги, например после негативных новостей или перед сдачей экзамена, в 90% случаев помогает изотерапия (арт-терапия). Об этом сообщил декан факультета "Экстремальная психология" Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Дмитрий Деулин. Он уточнил, что речь идёт о рисовании, посещении художественных выставок, созерцании предметов искусства.

"Участники исследований также отмечали общее снижение стресса, желание чаще улыбаться и искать положительные моменты в жизни. Остальные 10% исследуемых в момент тестирования находились в более сложном психологическом состоянии, которое требовало участия психолога и других методов восстановления", — рассказал ТАСС Деулин.

Под его руководством исследователи изучают воздействие изотерапии на взрослых, подверженных состоянию стресса, в том числе тревоге и унынию от прочтения негативных новостей. Группой учёных, в частности, был проведён ряд экспериментов с добровольцами, в том числе из студенческой среды.

Деулин отметил, что такой эффект изотерапии может быть использован не только в виде экстренной помощи, но и для достижения долгосрочных целей. Рисование помогает взрослым на уровне подсознания определить истоки своих переживаний. При этом улучшается память и воображение, что в дальнейшем помогает в приобретении новых навыков.

"Уже известно о влиянии изобразительного искусства на развитие творческого потенциала человека в других сферах. После продолжительных занятий рисованием некоторые люди могут обнаружить у себя способности к писательству, занятию балетом и так далее", — отметил Деулин.

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Ранее Лайф писал, что психотерапевт дала советы по борьбе с паническими атаками. Такое состояние вполне можно перепутать с обычной тревогой или с предобморочным состоянием, отметила врач.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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