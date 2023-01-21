Немецкая полиция выгнала трёх украинок из приюта посреди ночи

В Германии полиция выгнала трёх украинских беженок из приюта для мигрантов, передаёт издание Die Tageszeitung.

Всё случилось в Гамбурге ещё в ноябре 2022 года. По словам 32-летней Инны, тогда между её соседками произошёл конфликт. Девушки наделали много шума, из-за чего в их палатку забежали сотрудники службы безопасности во главе с начальником охраны приюта, а после на место прибыла даже полиция.

В итоге правоохранители выгнали беженок посреди ночи на улицу, так что им пришлось ночевать в парке. Охранники же впустили девушек обратно только утром. К слову, на следующий день в их палатке провели обыск в поисках алкоголя.

"Инна до сих пор в шоке от событий той ночи. Она больше не чувствует себя в безопасности и надеется на прояснение случившегося", — пишет издание.