Депутат назвала категорию россиян, для которой в феврале проиндексируют выплаты

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила об индексации материнского капитала в феврале на 12,4%. В результате выплаты на первого ребёнка возрастут до 589,6 тысячи рублей, а при рождении второго ребёнка — до 779 тысяч.

При этом индексация средств в 2023 году коснётся многих категорий граждан. Например, с 1 апреля на 3,3% вырастут и социальные пенсии, а с 1 октября — военные.

"С 1 октября проиндексируют военные пенсии, но там будет повышение в течение года на 10,5%. Из них на 5,5% пенсии для военных вырастут именно осенью. Военные пенсии всегда растут больше, потому что они зависят от денежного довольствия военнослужащих. Это немного другой бюджет", — приводит слова депутата Ura.ru.