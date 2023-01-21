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21 января, 06:31
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Депутат назвала категорию россиян, для которой в феврале проиндексируют выплаты

Депутат Госдумы Бессараб напомнила об индексации материнского капитала на 12,4%

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила об индексации материнского капитала в феврале на 12,4%. В результате выплаты на первого ребёнка возрастут до 589,6 тысячи рублей, а при рождении второго ребёнка — до 779 тысяч.

При этом индексация средств в 2023 году коснётся многих категорий граждан. Например, с 1 апреля на 3,3% вырастут и социальные пенсии, а с 1 октября — военные.

"С 1 октября проиндексируют военные пенсии, но там будет повышение в течение года на 10,5%. Из них на 5,5% пенсии для военных вырастут именно осенью. Военные пенсии всегда растут больше, потому что они зависят от денежного довольствия военнослужащих. Это немного другой бюджет", — приводит слова депутата Ura.ru.

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Ранее Минтруд России анонсировал индексацию более 40 выплат с февраля. Как сообщили в министерстве, размер целого ряда выплат будет увеличен на 11,9%. Речь идёт о единовременном пособии при рождении ребёнка, ежемесячном пособии по уходу за ребёнком, материнском капитале, ежемесячной денежной выплате ветеранам, ежемесячной страховой выплате и других мерах социальной поддержки.

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Freepik

Николь Вербер

Комментарий

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Леонидвчера в 17:05

Да не поднять этими подачками рождаемость, тупорылые депутаты.Пока не будут адекватные белые зарплаты у рядового человека. И не снизите зарплату депутата до средней зарплаты по стране.

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