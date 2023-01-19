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"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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С 1 февраля пенсионеры получат прибавку: Кому заплатят больше и на сколько

С 1 февраля пенсионерам увеличат суммы выплат. Кого затронет прибавка, на сколько конкретно вырастут начисления и на что нужно обратить внимание, чтобы получить деньги вовремя?

18 января, 23:40
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

С 1 февраля будет сделана индексация ряда выплат. В частности, это коснётся и перечислений к пенсии. Например, ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Среди её получателей инвалиды и дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий (только из числа лиц определённых категорий, преимущественно военнослужащие, люди, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также те, кто подвергся воздействию радиации.

— С 1 февраля размер этих выплат повышается с учётом уровня инфляции за прошлый год. Коэффициент индексации устанавливает правительство. Пока говорить о его точном размере невозможно, так как нет принятого постановления. Но уже известно запланированное значение. Согласно Проекту Правительства "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году", планируют установить коэффициент индексации 1,119, то есть 11,9%, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Юрист Елена Кузнецова добавила, что помимо тех людей, которые получают ЕДВ и набор социальных услуг, повышение выплат коснётся и других категорий льготников. Среди них получатели выплаты в связи с производственной травмой, обладатели званий "Герой Социалистического Труда", "Герой Труда Российской Федерации" и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Индексация затронет также граждан, подвергшихся воздействию радиации во время крупных катастроф.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

— Будет также проиндексировано социальное пособие, размер которого сейчас составляет 6124,86 рубля. Кстати, повысят выплаты не только на федеральном, но и на региональном уровне, — отметила Елена Кузнецова.

С 1 февраля на курс валют начнут влиять несколько важных событий: Сколько будет стоить рубль

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Так, с 1 февраля 2023 года в Курской области установлен размер индексации 5,5% таких выплат, как дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, ежемесячная денежная компенсация людям, проходившим службу по призыву и ставшим инвалидами вследствие военной травмы, ЕДВ ветеранам труда Курской области и детям войны. В Пермском крае будет проиндексирована выплата ветеранам труда — на 6,1%. Об этом рассказала Оксана Красовская.

Она привела ещё несколько примеров. В частности, в Тверской области на 5,5% ЕДВ будет проиндексирована реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий. На такой же процент повысят ежемесячную денежную компенсацию стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, посёлках городского типа. В Магаданской области ветеранам труда России и ветеранам труда Магаданской области, труженикам тыла, старожилам Магаданской области, реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий, сделают прибавку к ЕДВ на 4%.

Кстати, с 1 февраля будет достаточно масштабная индексация, которая затронет не только пенсии, но и более 40 социальных выплат. Среди них единовременное пособие при рождении ребёнка, материнский капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная выплата ветеранам, страховая выплата. Сумма маткапитала на первого ребёнка вырастет до 587 тысяч рублей, на второго — до 775,6 тысячи.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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