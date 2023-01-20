Доброволец-депутат Хубезов рассказал о самоотверженности ополченцев Донбасса

Глава Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал о самоотверженности ополченцев Донбасса, которые идут на фронт даже с инфарктами и тремя ранениями.

Депутат Хубезов рассказал о своём визите в зону СВО. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Идут на фронт и депутаты, и дети идут. Так получилось, что сейчас действительно стоит вопрос выживания нас как единого народа, если можно так сказать", — отметил парламентарий.

Хубезов поделился историей, как в конце февраля во время обхода в республиканской больнице в Луганске встретил среди пациентов мужчину в возрасте с несколькими осколочными ранениями. Парламентарий подумал, что это просто пострадавший мирный житель.

"Я сначала хотел блеснуть знанием предмета. Говорю, наверное, мирный житель попал под обстрел. Нет, говорят, доктор, не угадал. Он, оказывается, ополченец. Потом выяснилось, что у него ещё и два инфаркта в анамнезе и целый ещё букет болезней", — рассказал депутат в студии шоу "Дайте сказать!".

При этом мужчине было чуть больше 60 лет, в ополчении он ещё с 2014 года, на фронте также два его сына, отметил парламентарий.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Хубезов также поделился опытом хирурга в зоне спецоперации, рассказал о пользе гуманитарных сборов и оценил влияние санкций на медицину страны. Полный выпуск смотрите по ссылке.