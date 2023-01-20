Доброволец-депутат Хубезов рассказал, как вся семья отправилась вслед за ним в зону СВО

Глава Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал, как отправился в зону специальной военной операции вместе с семьёй. В новом выпуске "Дайте сказать!" он отметил, что супруга была там в качестве педиатра, а сын — хирургом.

Депутат Хубезов рассказал, как отправился в зону СВО вместе с семьёй. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Всё, что было, всё положил на алтарь победы, так и есть. Но жену-то точно не планировал туда с собой брать. Но так получилось, что летом, когда туда собирались, у неё как раз попал отпуск. Она говорит: "Нет, точно. Теперь поеду". В общем, там на тот момент были очень востребованы как раз педиатры. Она детский врач. И поехали вместе", — рассказал депутат в студии шоу.

По словам парламентария, он был в зоне СВО почти с самого начала: депутат знал, что его помощь будет нужна, поэтому отправился на спецоперацию в качестве добровольца и подписал контракт на три месяца. Хубезов рассказал, что в самом начале было сложно, но ситуация начала налаживаться, когда прибыли мобилизованные.

За две недели до демобилизации к Хубезову в госпиталь приехал его сын. Теперь он будет помогать раненым военным и мирным жителям в прифронтовом госпитале.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Хубезов также поделился опытом хирурга в зоне спецоперации, рассказал о пользе гуманитарных сборов и оценил влияние санкций на медицину страны. Полный выпуск смотрите по ссылке.