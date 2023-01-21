Анкара отказалась принять министра обороны Швеции из-за акции с сожжением Корана
Анкара отменила "бессмысленный" визит министра обороны Швеции из-за акций в Стокгольме
Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Обложка © ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert
Анкара отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику, который должен был состояться 27 января, из-за антитурецких демонстраций в Стокгольме. Об этом объявил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, назвав прибытие коллеги бессмысленным.
"Мы с сожалением наблюдаем, что в результате этих отвратительных действий против нашего президента и Турции не было принято никаких мер. Поэтому на данный момент важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет. По этой причине мы отменили визит", — объяснил Акар по итогам встречи глав военных ведомств западных стран на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.
Йонсон планировал отправиться в Анкару для переговоров о заявке Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала. Анкара поставила Швеции ультиматум: если она и дальше продолжит игнорировать террористов, Турция не поддержит принятие Стокгольма в альянс.