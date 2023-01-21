Анкара отказалась принять министра обороны Швеции из-за акции с сожжением Корана

Анкара отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику, который должен был состояться 27 января, из-за антитурецких демонстраций в Стокгольме. Об этом объявил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, назвав прибытие коллеги бессмысленным.

"Мы с сожалением наблюдаем, что в результате этих отвратительных действий против нашего президента и Турции не было принято никаких мер. Поэтому на данный момент важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет. По этой причине мы отменили визит", — объяснил Акар по итогам встречи глав военных ведомств западных стран на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.