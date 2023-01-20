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Регион
Опубликовано 20 января 2023, 23:02
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Турция предупредила Швецию о последствиях акции с сожжением Корана

В МИД Турции вызвали посла Швеции в связи с намеченной акцией сторонников РПК

В МИД Турции вызвали посла Швеции. Это связано с намеченной в Стокгольме на 21 января акцией сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК). В Анкаре эта организация считается террористической.

"Было заявлено, что связанные с РПК круги объявили о проведении завтра демонстрации в центре Стокгольма и что разрешение пропагандистской деятельности террористических организаций и их сторонников является явным нарушением трёхстороннего соглашения [между Турцией, Швецией и Финляндией]", — цитирует ТАСС свой источник информации.

По словам собеседника агентства, на эту дату есть разрешение на "сожжение Корана возле посольства Турции в Стокгольме". Послу Швеции в турецком министерстве решительно заявили, что подобные действия страной осуждаются.

"Было подчёркнуто, что мы самым решительным образом осуждаем указанную провокационную акцию, которая явно является преступлением на почве ненависти, что такое отношение Швеции неприемлемо", — добавил источник агентства.

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Ранее Лайф писал, что Турция поставила Швеции ультиматум по вступлению в НАТО. Если она и дальше продолжит игнорировать террористов, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг, поддержки не будет.

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Арина Родионова
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