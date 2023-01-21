В Великобритании раскритиковали президента Незалежной Владимира Зеленского за очередной призыв оказать Киеву помощь и отправить украинской армии ещё больше танков. По мнению читателей газеты Daily Mail, политик всерьёз боится, что президент России Владимир Путин одержит победу в этом противостоянии.

"Мне кажется, что главный страх Зеленского — это проиграть конфликт с Россией и Путиным из-за нехватки техники", — заявил комментатор.

Ещё один пользователь заявил, что Зеленский ни за что не остановится, пока не втянет НАТО в полномасштабный конфликт с Россией. Другой его поддержал, отметив, что пришло время мирных переговоров, чтобы положить конец "этому разрушительному безумию".

"Достаточно! Попробуйте сесть за стол [переговоров] и работать над мирным соглашением", — согласился ещё один читатель.

Другой же выразил несогласие с позицией властей. По его словам, несправедливо, что налоги граждан Британии идут на конфликт, который их "не должен касаться". Читатель также отметил, что украинский лидер всегда просит оружие, однако никогда не доволен тем, что получает.

"В последний раз, когда Германия направила танки против русских, их танки оказались в Берлине", — констатировал пользователь.