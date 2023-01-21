Войска России взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожье
Рогов заявил, что войска России взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожье
В Запорожской области удалось прорвать первую линию украинской обороны на некоторых участках фронта. Об этом рассказал РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
"Где-то идёт разведка боем, где-то более углублённое наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населённых пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия", — уточнил он.
Рогов добавил, что ВСУ выстроили основную оборонительную линию на уровне городов Каменское – Орехов – Гуляйполе. По его словам, первые два — это прямой выход к Запорожью.
Также Рогов сообщал, что российские силы за минувшие сутки смогли продвинуться сразу на семь километров на Запорожском направлении. Он пояснил, что окончательно освобождено не менее семи населённых пунктов, а артиллерии ВСУ не хватает боезапаса.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ