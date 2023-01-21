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21 января, 07:41
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Войска России взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожье

Рогов заявил, что войска России взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожье

В Запорожской области удалось прорвать первую линию украинской обороны на некоторых участках фронта. Об этом рассказал РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

"Где-то идёт разведка боем, где-то более углублённое наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населённых пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия", — уточнил он.

Рогов добавил, что ВСУ выстроили основную оборонительную линию на уровне городов Каменское – Орехов – Гуляйполе. По его словам, первые два — это прямой выход к Запорожью.

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Также Рогов сообщал, что российские силы за минувшие сутки смогли продвинуться сразу на семь километров на Запорожском направлении. Он пояснил, что окончательно освобождено не менее семи населённых пунктов, а артиллерии ВСУ не хватает боезапаса.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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