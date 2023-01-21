Российские и белорусские лётчики оттачивают на учениях навыки по спасению подбитых пилотов
ВКС России и ВВС Белоруссии отрабатывают на учениях поисково-спасательные операции
Экипажи военно-транспортных вертолётов Ми-8МТВ-5 провели отработку поисково-спасательных мероприятий в рамках белорусско-российских учений. Об этом сообщило Министерство обороны республики и показало кадры тренировки.
Тренировки вертолётов Ми-8МТВ-5 в рамках белорусско-российских учений. Видео © t.me / Министерство обороны Республики Беларусь
"Это сложный элемент, создавались условия, приближенные к боевым. Вертолёт должен был найти площадку, чтобы сесть и потом безопасно взлететь. Группа высадилась. Условно подбитый экипаж эвакуировали на вертолёт и дальше скрытно должны были уйти", — рассказал руководитель полётов Александр Федоренко.
Как видно в публикуемом ролике, вертолёт совершает посадку, из него высаживается боевая группа, после чего условно раненных доставляют на борт и взлетают. На все действия уходят считаные минуты.
Напомним, авиация РФ и Белоруссии приступила ко второму этапу учений в составе РГВ. Лётчики работают на трёх аэродромах: Мачулищи, Барановичи и Лида. Накануне пилоты отработали подавление систем ПВО. Учения пройдут до 1 февраля.