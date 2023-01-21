Российские и белорусские лётчики оттачивают на учениях навыки по спасению подбитых пилотов

Экипажи военно-транспортных вертолётов Ми-8МТВ-5 провели отработку поисково-спасательных мероприятий в рамках белорусско-российских учений. Об этом сообщило Министерство обороны республики и показало кадры тренировки.

Тренировки вертолётов Ми-8МТВ-5 в рамках белорусско-российских учений. Видео © t.me / Министерство обороны Республики Беларусь

"Это сложный элемент, создавались условия, приближенные к боевым. Вертолёт должен был найти площадку, чтобы сесть и потом безопасно взлететь. Группа высадилась. Условно подбитый экипаж эвакуировали на вертолёт и дальше скрытно должны были уйти", — рассказал руководитель полётов Александр Федоренко.