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Опубликовано 21 января 2023, 11:18

В ЦАР сочли преждевременными выводы о покушении на главу Русского дома

Премьер ЦАР: Выводы о покушении на главу Русского дома пока делать рано

Расследование по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого в ЦАР пока продолжается, и рано делать какие-либо выводы. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.

"Расследование продолжается. Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождём выводов и посмотрим", — сообщил Молуа.

Вместе с тем он добавил, что искренне рад улучшению самочувствия пострадавшего главы Русского дома. По его словам, власти ЦАР осуждают данное нападение и надеются, что виновные будут осуждены по всей строгости закона.

Ранее Лайф писал об аресте двух человек по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР, о котором стало известно 16 декабря. Оно произошло в Банги — столице страны. В результате взрыва посылки дипломат получил контузию и был госпитализирован. DHL также заявляла о намерениях провести расследование.

Пережившего покушение главу Русского дома эвакуируют из ЦАР
Пережившего покушение главу Русского дома эвакуируют из ЦАР
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VK / officersunion

Оксана Попова
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