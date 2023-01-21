В ЦАР сочли преждевременными выводы о покушении на главу Русского дома
Премьер ЦАР: Выводы о покушении на главу Русского дома пока делать рано
Расследование по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого в ЦАР пока продолжается, и рано делать какие-либо выводы. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.
"Расследование продолжается. Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождём выводов и посмотрим", — сообщил Молуа.
Вместе с тем он добавил, что искренне рад улучшению самочувствия пострадавшего главы Русского дома. По его словам, власти ЦАР осуждают данное нападение и надеются, что виновные будут осуждены по всей строгости закона.
Ранее Лайф писал об аресте двух человек по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР, о котором стало известно 16 декабря. Оно произошло в Банги — столице страны. В результате взрыва посылки дипломат получил контузию и был госпитализирован. DHL также заявляла о намерениях провести расследование.
VK / officersunion