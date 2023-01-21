В ЦАР сочли преждевременными выводы о покушении на главу Русского дома

Расследование по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого в ЦАР пока продолжается, и рано делать какие-либо выводы. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.

"Расследование продолжается. Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождём выводов и посмотрим", — сообщил Молуа.