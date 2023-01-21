Исполнитель хита "Улетели навсегда" Никита назвал виновника его неудачной карьеры

Певец Алексей Фокин, известный под псевдонимом Никита, рассказал о причинах провала в музыкальной карьере. "Виновника неудач" исполнитель хита "Улетели навсегда" раскрыл в эфире "Нового радио".

По словам Никиты, причиной его творческих неудач стал конфликт с известным продюсером Юрием Айзеншписом, который в конце 90-х — начале 2000-х был его наставником. Исполнитель сообщил, что работал на пределе сил, "весь исписался до жути" и попросил продюсера купить ему песню.

"Но он отказал: "Ты что! Это очень дорого". Я ответил: "Вы столько денег зарабатываете на мне! Вам дорого?" Я обиделся на него. Зря, конечно. Сказал, что надо расставаться, мне нужна полная отдача продюсера", — признал артист.

По мнению Никиты, именно Айзеншпис мог быть причастным к исчезновению песен исполнителя из эфиров. Фокин указал, что тогда продюсеру "нужно было раскручивать Диму Билана", с которым он был похож и музыкально, и визуально.