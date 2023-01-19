Джиган в красках рассказал о госпитализации после нападения медузы, но рэперу никто не поверил

Музыкант Денис Устименко, более известный как Джиган, попал в больницу во время отдыха в ОАЭ. Сам рэпер поначалу утверждал, что оказался обездвижен после драки с гигантской фиолетовой медузой.

"Короче, ситуация лютая на самом деле. Пришёл я искупаться в море, здесь, в Дубае. Иду в море, вчера ещё ветер такой сильный был, холодно, вода холодная. <...> Прохожу уже где-то по пояс и смотрю, поворачиваюсь: плывёт двухметровая фиолетовая медуза вот с такими щупальцами вдоль, метра два где-то, если не три. Огромная, короче, поняли, да?" — записал исполнитель видео с больничной койки.

Со слов Джигана, на чужой территории в воде он решил вести себя аккуратно. Но медуза устроила разборки и пошла в нападение. Артисту ничего не оставалось, как начать защищаться крабом и барракудой. "Краб откусывает одну щупальцу, другую, барракуда в глотку ей вгрызается. Короче, мы втроём с крабом и с барракудой эту медузу <...>. Эта тварь последним щупальцем, как крыса мне в спину, когда мы уходили, и у меня так спину схватило, я не могу даже разогнуться. Вот прилёг в больничку", — продолжил историю рэпер.

Джиган сообщил, что попал в больницу после нападения фиолетовой медузы в Дубае. Видео © Telegram / ДЖИГАН

Пользователи Сети оценили складный рассказ Джигана: "Фантазёр... ты меня называла😂😂😂", "Что он курит? 😂", "Врёт как дышит", "Хоть кто-то на этого придурка напал. Ну очень достал", "Молодец. Не зря у него столько деток)). Сказки хорошие))", "Опять Дубай, вторая Родина для них", "Словарный запас ребёнка четырёх лет", "Ну и речь у него! 🤮 Он всю жизнь в отсидке сидел? 🤢 Не дослушала до конца даже, противно! А ещё певец, кумир молодёжи! 🤯", "Совсем рехнулся".