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Голливудская техника: В чём опасность новых танков Leclerc, Abrams и Leopard

Оглавление
Последние новости по Украине на сегодня — 2023
Танки Leclerc — характеристики
Abrams M1 — характеристики, броня, двигатель
Леопард 2 — характеристики, толщина брони
Специальная военная операция на Украине сегодня
Что такое спецоперация на Украине

В конструкции каждой из машин, которые Запад собирается поставить ВСУ, есть нюансы, которые могут сыграть с украинскими военными злую шутку.

Опубликовано 19 января 2023, 23:40
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Leopard 2, Abrams M1, Leclerc. Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock

Leopard 2, Abrams M1, Leclerc. Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock

Последние новости по Украине на сегодня — 2023

По данным издания Politico, ссылающегося на неназванного французского чиновника, Париж задумался о передаче Киеву танков Leclerc, но окончательное решение примут на совместном заседании Кабинета министров Франции и Германии.

Параллельно решается вопрос с отправкой танков M1 Abrams и Leopard. Здесь всё в ещё более подвешенном состоянии, ведь решение Берлина по танкам Leopard зависит от готовности американцев отправить Киеву свои "Абрамсы".

Администрация Байдена планирует в эту пятницу объявить о новом пакете военной помощи, но при этом форсировать ситуацию не хочет, и "Абрамсы" Киеву пока вряд ли передадут.

И всё же слова замглавы Пентагона Колина Кола о том, что "пока время не пришло", не позволяют расслабиться, поскольку подразумевают, что "оно может прийти".

Основной боевой танк Франции (ОБТ) AMX-56 Leclerc создан концерном GIAT (ныне Nexter) и выпускается с 1992 года. Американский ОБТ M1 Abrams разработан компанией Chrysler Defense и выпускается с 1980 года. Немецкий ОБТ Leopard 2 компании Krauss-Maffei производится с 1979 года. Попробуем подробно рассмотреть их характеристики.

Танки Leclerc — характеристики

Танки AMX-56 Leclerc — самые современные в тройке. В 1979 году французы взялись за реализацию национального продукта и к 1992 году преуспели. С того момента выпущено 876 единиц. Никуда, кроме ОАЭ, эти танки не экспортировали.

Обложка © shutterstock

Обложка © shutterstock

Разработчики акцентировали внимание на системах активной защиты, что сделало машину более лёгкой и при этом хорошо защищённой. Leclerc на 8,4 тонны легче Abrams, но несёт на пять тонн больше брони. Тип брони: комбинированная, модульная, противоснарядная. И это не единственный плюс.

— Другое преимущество — автомат заряжания. За счёт этого экипаж сокращён до трёх человек, что уже даёт некоторое преимущество перед Abrams и Leopard, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Leclerc вооружён 120-мм гладкоствольной пушкой CN-120-26, с длиной ствола 52 калибра, стабилизированной в двух плоскостях.

Предусмотрена возможность установки перспективных танковых орудий калибра 140-мм. Leclerc стреляет бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами (БОПС) и кумулятивно-осколочными. С 2011-го в боекомплект введены осколочно-фугасный EXPL и другие снаряды. Боекомплект — 40 снарядов. Дополнительно стоят пулемёты M2HB-QBC калибра 12,7-мм и AAN F1 калибра 7,62-мм.

Мощность двигателя V8X 1500 — 1500 л.с. Скорость: 71 км/ч по шоссе, 50 км/ч по бездорожью. Запас хода 550 км. Leclerc мобильнее и маневреннее "Абрамса" или "Леопарда".

— На танковых биатлонах "Леклерки" всегда входили в тройку сильнейших по совокупности показателей — экипаж, танк, взаимодействие танков между собой, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Abrams M1 — характеристики, броня, двигатель

Фото © shutterstock

Фото © shutterstock

Abrams M1 эксплуатируется с 1981 года. Всего выпущено свыше 10,3 тысячи машин. Это очень популярный танк, его даже можно встретить в таких голливудских фильмах, как "Халк", "Годзилла", "Человек из стали".

В зависимости от модификации, вес может достигать от 54 до 66 тонн. Тип брони: катаная стальная и комбинированная, противоснарядная. Предусмотрена активная броня AN/VLQ-6 MCD и динамическая защита ARAT.

Основное оружие — 105-мм нарезная пушка М68А1, стабилизированная в двух плоскостях. Abrams использует БОПС, кумулятивные, бронебойно-фугасные и дымовые снаряды. Боекомплект: 55 снарядов. Также есть пулемёты M2HB калибра 12,7-мм и M240 калибра 7,62-мм.

Мощность двигателя AVCO Lycoming AGT-1500 — 1500 л.с. Скорость: 67 км/ч по шоссе или 48 км/ч по бездорожью. Запас хода 450 км.

— Абрамс задумывался как более серьёзное оружие, но пришлось поумерить аппетиты. В итоге, все его преимущества обеспечены за счёт навесного сменного оборудования. Одно из достоинств "Абрамса" — быстрая замена двигателя. Примерно через час после повреждения двигателя танк снова готов к бою, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Леопард 2 — характеристики, толщина брони

Leopard 2 в строю с 1979 года. Всего выпущено свыше 3,2 тысячи машин. Вес танка — 55,15 тонны. Тип брони: противоснарядная, комбинированная, навесная.

Фото © shutterstock

Фото © shutterstock

Leopard 2 оснащен мощной 120-мм гладкоствольной пушкой Rh-120 фирмы Rheinmetall. Короткий ствол орудия упрощает стрельбу на ходу, делая её более точной. Основные снаряды: БОПС DM43 и кумулятивно-осколочный DM12. Боекомплект пушки — 42 снаряда.

Силовая установка представлена двигателем МВ 873 Ка-501 с мощностью в 1500 л.с. Скорость: 72 км/ч по шоссе, 55 км/ч по бездорожью. Запас хода 550 км.

Эксперты называют Leopard 2 танком, выживаемость которого зависит от точности первого выстрела. Большой упор разработчики сделали на безопасности экипажа.

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Специальная военная операция на Украине сегодня

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Abrams, Leclerc и Leopard объединяет то, что они никогда не участвовали в конфликте уровня СВО.

— А поскольку они их задействовали в основном в колониальных войнах, у них сильных доработок не проводилось. И как они поведут себя в новых условиях — большой вопрос, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Фото © shutterstock

Фото © shutterstock

По его словам, у каждой из этих машин есть ахиллесова пята. Так, французы подразумевали, что танки Leclerc будут работать в связке с колёсными танками вроде AMX 10RC. Будет ли это учтено командованием ВСУ — неизвестно. К тому же, если учесть, что "Леклерки" делались под африканские грунты и климат, неизвестно, "вывезут" ли они в других условиях.

В танках Abrams и Leopard 2 нет автомата заряжания, и это критичный момент.

— Всё зависит от толкового заряжающего. Таких ещё нужно поискать, — подчёркивает Леонков.

Что касается машин Abrams и Leopard 2, они были эффективны только при наличии огневой поддержки.

— "Абрамсы" и "Леопарды", к примеру, сталкивались с Т-72 во время Иракской кампании. И войска коалиции требовали сначала уничтожения Т-72 другими средствами. Поскольку Т-72 их легко подбивали, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт добавляет, что хуситы одно время хвастались многочисленными кадрами "Абрамсов", подбитых из обычных РПГ.

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Что такое спецоперация на Украине

По словам Леонкова, спецоперация на Украине не похожа ни на один из предыдущих конфликтов. Ни масштабами, ни логистикой.

— Здесь ценится комплексный подход. То есть любая боевая единица должна воевать в связке со всеми, зная, что по ней будут работать огневые средства противника, — рассуждает военный эксперт Алексей Леонков.

Хаотичный характер поставок западного оружия не позволяет ВСУ реализовать этот подход. Ситуацию усугубляет отсутствие службы снабжения, условий для ремонта техники и её обслуживания. И третий во многом определяющий момент — отсутствие экипажей, которые бы по уровню мастерства соответствовали такой дорогой и капризной технике.

— Комплексный подход требует, чтобы экипажи были опытными, поскольку адаптация под такие условия у них произойдёт быстрее, чем у тех, кого чему-то там по-быстрому научили. А с кадрами там проблемы, отмечает Леонков.

По его словам, в СВО используются более совершенные ПТРК как авиационного, так наземного базирования. И они могут очень быстро превратить чудо-технику в металлолом.

— Плюс у российских танков на вооружении снаряды нового поколения, которые пробивают заявленную броню. Даже активно-динамическую защиту, — подводит итог военный эксперт Алексей Леонков.

В итоге возникает два вопроса: решатся ли союзники Киева на отправку дорогой техники на Украину, а если решатся — поможет ли это ВСУ. Уж точно, всё выглядит не так однозначно, как хотелось бы Киеву.

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Фото © shutterstock

Помогут ли Киеву западные танки?

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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