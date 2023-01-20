Голливудская техника: В чём опасность новых танков Leclerc, Abrams и Leopard Оглавление Последние новости по Украине на сегодня — 2023 Танки Leclerc — характеристики Abrams M1 — характеристики, броня, двигатель Леопард 2 — характеристики, толщина брони Специальная военная операция на Украине сегодня Что такое спецоперация на Украине В конструкции каждой из машин, которые Запад собирается поставить ВСУ, есть нюансы, которые могут сыграть с украинскими военными злую шутку. 78020 78020 Leopard 2, Abrams M1, Leclerc. Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock

Последние новости по Украине на сегодня — 2023

По данным издания Politico, ссылающегося на неназванного французского чиновника, Париж задумался о передаче Киеву танков Leclerc, но окончательное решение примут на совместном заседании Кабинета министров Франции и Германии.

Параллельно решается вопрос с отправкой танков M1 Abrams и Leopard. Здесь всё в ещё более подвешенном состоянии, ведь решение Берлина по танкам Leopard зависит от готовности американцев отправить Киеву свои "Абрамсы".

Администрация Байдена планирует в эту пятницу объявить о новом пакете военной помощи, но при этом форсировать ситуацию не хочет, и "Абрамсы" Киеву пока вряд ли передадут.

И всё же слова замглавы Пентагона Колина Кола о том, что "пока время не пришло", не позволяют расслабиться, поскольку подразумевают, что "оно может прийти".

Основной боевой танк Франции (ОБТ) AMX-56 Leclerc создан концерном GIAT (ныне Nexter) и выпускается с 1992 года. Американский ОБТ M1 Abrams разработан компанией Chrysler Defense и выпускается с 1980 года. Немецкий ОБТ Leopard 2 компании Krauss-Maffei производится с 1979 года. Попробуем подробно рассмотреть их характеристики.

Танки Leclerc — характеристики

Танки AMX-56 Leclerc — самые современные в тройке. В 1979 году французы взялись за реализацию национального продукта и к 1992 году преуспели. С того момента выпущено 876 единиц. Никуда, кроме ОАЭ, эти танки не экспортировали.

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Разработчики акцентировали внимание на системах активной защиты, что сделало машину более лёгкой и при этом хорошо защищённой. Leclerc на 8,4 тонны легче Abrams, но несёт на пять тонн больше брони. Тип брони: комбинированная, модульная, противоснарядная. И это не единственный плюс.

— Другое преимущество — автомат заряжания. За счёт этого экипаж сокращён до трёх человек, что уже даёт некоторое преимущество перед Abrams и Leopard, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Leclerc вооружён 120-мм гладкоствольной пушкой CN-120-26, с длиной ствола 52 калибра, стабилизированной в двух плоскостях.

Предусмотрена возможность установки перспективных танковых орудий калибра 140-мм. Leclerc стреляет бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами (БОПС) и кумулятивно-осколочными. С 2011-го в боекомплект введены осколочно-фугасный EXPL и другие снаряды. Боекомплект — 40 снарядов. Дополнительно стоят пулемёты M2HB-QBC калибра 12,7-мм и AAN F1 калибра 7,62-мм.

Мощность двигателя V8X 1500 — 1500 л.с. Скорость: 71 км/ч по шоссе, 50 км/ч по бездорожью. Запас хода 550 км. Leclerc мобильнее и маневреннее "Абрамса" или "Леопарда".

— На танковых биатлонах "Леклерки" всегда входили в тройку сильнейших по совокупности показателей — экипаж, танк, взаимодействие танков между собой, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Abrams M1 — характеристики, броня, двигатель

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Abrams M1 эксплуатируется с 1981 года. Всего выпущено свыше 10,3 тысячи машин. Это очень популярный танк, его даже можно встретить в таких голливудских фильмах, как "Халк", "Годзилла", "Человек из стали".

В зависимости от модификации, вес может достигать от 54 до 66 тонн. Тип брони: катаная стальная и комбинированная, противоснарядная. Предусмотрена активная броня AN/VLQ-6 MCD и динамическая защита ARAT.

Основное оружие — 105-мм нарезная пушка М68А1, стабилизированная в двух плоскостях. Abrams использует БОПС, кумулятивные, бронебойно-фугасные и дымовые снаряды. Боекомплект: 55 снарядов. Также есть пулемёты M2HB калибра 12,7-мм и M240 калибра 7,62-мм.

Мощность двигателя AVCO Lycoming AGT-1500 — 1500 л.с. Скорость: 67 км/ч по шоссе или 48 км/ч по бездорожью. Запас хода 450 км.

— Абрамс задумывался как более серьёзное оружие, но пришлось поумерить аппетиты. В итоге, все его преимущества обеспечены за счёт навесного сменного оборудования. Одно из достоинств "Абрамса" — быстрая замена двигателя. Примерно через час после повреждения двигателя танк снова готов к бою, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Леопард 2 — характеристики, толщина брони

Leopard 2 в строю с 1979 года. Всего выпущено свыше 3,2 тысячи машин. Вес танка — 55,15 тонны. Тип брони: противоснарядная, комбинированная, навесная.

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Leopard 2 оснащен мощной 120-мм гладкоствольной пушкой Rh-120 фирмы Rheinmetall. Короткий ствол орудия упрощает стрельбу на ходу, делая её более точной. Основные снаряды: БОПС DM43 и кумулятивно-осколочный DM12. Боекомплект пушки — 42 снаряда.

Силовая установка представлена двигателем МВ 873 Ка-501 с мощностью в 1500 л.с. Скорость: 72 км/ч по шоссе, 55 км/ч по бездорожью. Запас хода 550 км.

Эксперты называют Leopard 2 танком, выживаемость которого зависит от точности первого выстрела. Большой упор разработчики сделали на безопасности экипажа.

Специальная военная операция на Украине сегодня

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Abrams, Leclerc и Leopard объединяет то, что они никогда не участвовали в конфликте уровня СВО.

— А поскольку они их задействовали в основном в колониальных войнах, у них сильных доработок не проводилось. И как они поведут себя в новых условиях — большой вопрос, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

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По его словам, у каждой из этих машин есть ахиллесова пята. Так, французы подразумевали, что танки Leclerc будут работать в связке с колёсными танками вроде AMX 10RC. Будет ли это учтено командованием ВСУ — неизвестно. К тому же, если учесть, что "Леклерки" делались под африканские грунты и климат, неизвестно, "вывезут" ли они в других условиях.

В танках Abrams и Leopard 2 нет автомата заряжания, и это критичный момент.

— Всё зависит от толкового заряжающего. Таких ещё нужно поискать, — подчёркивает Леонков.

Что касается машин Abrams и Leopard 2, они были эффективны только при наличии огневой поддержки.

— "Абрамсы" и "Леопарды", к примеру, сталкивались с Т-72 во время Иракской кампании. И войска коалиции требовали сначала уничтожения Т-72 другими средствами. Поскольку Т-72 их легко подбивали, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт добавляет, что хуситы одно время хвастались многочисленными кадрами "Абрамсов", подбитых из обычных РПГ.

Что такое спецоперация на Украине

По словам Леонкова, спецоперация на Украине не похожа ни на один из предыдущих конфликтов. Ни масштабами, ни логистикой.

— Здесь ценится комплексный подход. То есть любая боевая единица должна воевать в связке со всеми, зная, что по ней будут работать огневые средства противника, — рассуждает военный эксперт Алексей Леонков.

Хаотичный характер поставок западного оружия не позволяет ВСУ реализовать этот подход. Ситуацию усугубляет отсутствие службы снабжения, условий для ремонта техники и её обслуживания. И третий во многом определяющий момент — отсутствие экипажей, которые бы по уровню мастерства соответствовали такой дорогой и капризной технике.

— Комплексный подход требует, чтобы экипажи были опытными, поскольку адаптация под такие условия у них произойдёт быстрее, чем у тех, кого чему-то там по-быстрому научили. А с кадрами там проблемы, — отмечает Леонков.

По его словам, в СВО используются более совершенные ПТРК как авиационного, так наземного базирования. И они могут очень быстро превратить чудо-технику в металлолом.

— Плюс у российских танков на вооружении снаряды нового поколения, которые пробивают заявленную броню. Даже активно-динамическую защиту, — подводит итог военный эксперт Алексей Леонков.

В итоге возникает два вопроса: решатся ли союзники Киева на отправку дорогой техники на Украину, а если решатся — поможет ли это ВСУ. Уж точно, всё выглядит не так однозначно, как хотелось бы Киеву.

Фото © shutterstock Помогут ли Киеву западные танки? 0 ВСУ их не получат Сыграют кратковременный эффект Свой вариант

Авторы Евгений Жуков