В чём опасность ударных вертолётов Apache с ракетами Hellfire Оглавление Последние новости по Украине на сегодня Американские вертолёты на Украине Вертолёт Apache — характеристики, вооружение Вертолёт Apache против Ка-52 Сколько стоит вертолёт Apache — цена Небо над Украиной Ситуация с поставками на Украину "звёздных" ударных вертолётов Apache остаётся не до конца ясной. И на то есть свои причины. 89173 89173 Обложка © ТАСС / EPF / DAREK DELMANOWICZ

Последние новости по Украине на сегодня

Издание The Mirror со ссылкой на анонимные источники в военном ведомстве написало в выходные, что Лондон хочет дать Киеву ударные вертолёты Apache Hughes Model 77 (боевой индекс — AH-64). По словам журналистов, машины могут прийти вслед за партией танков Challenger 2, обещанной ранее.

Новость прозвучала на фоне субботней встречи Зеленского с британским премьером Риши Сунаком, который анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

Challenger 2. Фото © Shutterstock

Источник, на который ссылается The Mirror, заявил, что ударные вертолёты "помогут ВСУ в борьбе с российскими танками". Сообщалось также о том, что готовить украинских пилотов будут в Великобритании.

Но уже в воскресенье Минобороны Британии официально опровергло новость, после чего материал исчез с сайта The Mirror. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, дело даже не в том, получит или не получит Киев эти машины.

— Могут дать, а могут и не дать. Но фантазии там (в Киеве) зашкаливают. Некоторые начинают считать, сколько российских танков за раз могут уничтожить Apache, и у них выходят бешеные цифры. Такое ощущение, что Apache будут висеть в воздухе и спокойно всё это делать, но ведь понятно, что никто им это сделать не даст, — прокомментировал новость Алексей Леонков.

Американские вертолёты на Украине

Перед началом СВО Киев располагал некоторым количеством советских машин. Также, согласно материалу Bloomberg, в рамках военной помощи Запада Украина получила 31 вертолёт Ми-17 из Чехии, Словакии и Латвии, а также три британских вертолёта Westland Sea Kings и шесть пожарных "Камов" из Португалии. Но от этого всего уже мало что осталось.

По данным Минобороны России от 16 января 2023 года, за время СВО Украина потеряла около двухсот вертолётов.

— Ударные вертолёты точно так же заканчиваются, как и бронетехника советского образца. Это всё надо чем-то компенсировать. Но тут я уточню, что американцы — сторонники поставок не своего, а того, что есть у европейцев и британцев, — отмечает Алексей Леонков.

Если Киев и получит Apache, то из британских закромов. Хотя эксперты отмечают, что у этой машины много проблем, к тому же это слишком дорогое удовольствие.

Вертолёт Apache — характеристики, вооружение

Apache Hughes Model 77 — основной боевой вертолёт армии США, разработанный с целью взаимодействия с наземными войсками на переднем крае, а также для противотанковых операций.

Силовую установку составляют два двигателя ТВД General Electric T700-GE-701/C. Скорость — 365 км/ч, потолок — 6,4 км. Дальность полёта — примерно 690 км. Скороподъёмность — 12,27 м/с. Необнаруживаемой дистанцией до цели считаются четыре километра, но при резких виражах винт вертолёта издаёт громкие хлопки, которые тут же выдадут его.

M230. Фото © Wikipedia

Главным вооружением Apache является 30-мм автоматическая пушка M230 Chain Gun. Один вертолёт также может нести 16 противотанковых ракет класса "воздух – поверхность" AGM-114 Hellfire, предусмотрено также использование неуправляемых ракет (НАР). Машина оснащена системой обнаружения и целеуказания TADS, системой ночного видения лётчика PNVS и нашлемной системой IHAADS, позволяющей управлять стрелковым и ракетным оружием движением головы. Apache оснащён различными видами радиоэлектронного оборудования.

Вертолёт неплохо защищён. Кабина экипажа прикрыта с боков и снизу кевларовыми и полиакрилатовыми бронеплитами, выдерживающими попадание 23-мм снаряда. Однако двигатель и трансмиссия небронированные.

По состоянию на 2021 год Apache Hughes Model 77 считался самым распространённым вертолётом в мире. Правда в том, что заоблачных задач перед ним никогда не ставили.

— Конечно, Apache — одна из самых разрекламированных боевых машин, которые американцы таскали во все боевые конфликты, но нужно понимать, что машина достаточно спорная во многих смыслах, — отмечает Алексей Леонков.

Вертолёт Apache против Ка-52

— Apache проявили себя достаточно эффективно в так называемых американских колониальных войнах, но то, что работало тогда, не всегда хорошо работает сейчас. И в этом мы могли убедиться на примере многих образцов военной техники, которую Запад поставлял Украине и которая не сработала в условиях СВО, — подчёркивает Алексей Леонков.

Фото © ТАСС / ЕРА / TOMS KALNINS

Аналитики Military Watch сравнивают Apache Hughes Model 77 с российскими Ка-52, Ми-28 и усовершенствованными вариантами Ми-24, при этом отмечая, что американская машина не участвовала в боях высокой интенсивности против хорошо вооружённых вертолётов. Тогда как все российские машины хорошо себя зарекомендовали. Тот же ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор" успел проявить себя в СВО, возможно, даже выйдя за пределы заложенных возможностей.

Сколько стоит вертолёт Apache — цена

Также не стоит забывать о том, что для такой техники и вооружений, как Apache, нужна служба снабжения, ремонта, обслуживания, включая специалистов. У Киева нет технарей такого уровня. А это, по словам Алексея Леонкова, крайне критично.

— Есть такой интересный момент. Когда американцы проводили операцию в Сирии в составе коалиции, они вводили ограничения на Apache, потому что ремонт текущий, мелкий, который там осуществлялся, приводил к катастрофам. Вообще, к Apache много вопросов. Во время операции в Сирии писали, что большой парк Apache требует капитального ремонта, — отметил Алексей Леонков.

Apache стабильно входит в десятку самых дорогих военных вертолётов мира. Средняя цена за единицу составляет 15–35 млн долларов (в зависимости от модификации), и в прайс также необходимо закладывать стоимость обслуживания.

Небо над Украиной

По словам Алексея Леонкова, Apache — точно не волшебная палочка для ВСУ, тем более в таком количестве.

— Есть такое основное правило: если вертолёт осуществляет поддержку наземных войск, то у противника должна быть подавлена система ПВО или уничтожена. А с этой задачей украинская армия не справляется. Поэтому действовать эти вертолёты будут в "зонах риска", где можно быстро превратить эти Apache в горящие обломки, — уточняет эксперт.

В воздушном бою Apache, если он попадёт на территорию Украины, тоже ждёт незавидная судьба.

Фото © ТАСС / ZUMA / Sgt. Agustin Montanez

Сколько нужно вертолётов для успешного выполнения боевых задач? По словам экспертов, Киеву для нормального боевого функционирования нужно примерно 150–300 вертолётов Apache. Но никто не даст даже третьей части.

К тому же потеря вертолётов такого уровня — удар по репутации американского оружия. Apache — самый популярный вертолёт в голливудских боевиках: к примеру, он засветился в картине с Николасом Кейджем "Крылья Апач". Каково будет разочарование многих, когда они увидят, что он не столь непобедим.

Некоторые военные эксперты при этом считают, что Apache, даже если Киев их получит, отправят не на передовую, а на Западную Украину.

— Возможно, их пошлют для ограниченного использования украинскими подразделениями, обучающимися в Польше или Германии. Только так можно будет снизить риск запятнать репутацию вертолёта боевыми потерями, — отмечают аналитики Military Watch.

По их словам, вероятнее всего, Киев получит Apache только после окончания текущих боевых действий — для обучения пилотов и для интеграции машины в украинскую армию. То есть слишком мало доводов в пользу того, что Apache сыграют хоть какую-то роль в текущем конфликте.

Фото © Shutterstock Помогут ли Киеву вертолёты Apache? 0 Они их даже не получат Не помогут. Четыре — слишком мало Свой вариант

Авторы Евгений Жуков