В Киеве началась церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе руководством МВД Украины
Церемония прощания с сотрудниками МВД, погибшими при крушения вертолёта в Броварах. Фото © Telegram / Pravda Gerashchenko
На Украине проходит церемония прощания с сотрудниками Министерства внутренних дел Украины, которые погибли при падении вертолёта в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщил советник главы МВД страны Антон Геращенко.
Церемония прощания с сотрудниками МВД, погибшими при крушения вертолёта в Броварах. Видео © Telegram / Pravda Gerashchenko
"В Киеве прощаются с руководством и сотрудниками МВД, погибшими в результате авиакатастрофы в Броварах", — написал он в своём телеграм-канале, уточнив, что церемония началась в 11:00 по местному времени в Украинском доме.
Как уже писал Лайф, всё произошло утром 18 января в городе Бровары Киевской области, где рухнут вертолёт. В результате авиакатастрофы погибло 14 человек, ещё 25 пострадали. Известно, что на борту рухнувшего воздушного судна находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Основные версии катастрофы озвучили в МВД Украины.