В Киеве началась церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе руководством МВД Украины

На Украине проходит церемония прощания с сотрудниками Министерства внутренних дел Украины, которые погибли при падении вертолёта в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщил советник главы МВД страны Антон Геращенко.

"В Киеве прощаются с руководством и сотрудниками МВД, погибшими в результате авиакатастрофы в Броварах", — написал он в своём телеграм-канале, уточнив, что церемония началась в 11:00 по местному времени в Украинском доме.