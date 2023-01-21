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21 января, 09:26

В Киеве началась церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе руководством МВД Украины

<p>Церемония прощания с сотрудниками МВД, погибшими при крушения вертолёта в Броварах. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/Pravda_Gerashchenko/61365" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pravda Gerashchenko</a></p>

Церемония прощания с сотрудниками МВД, погибшими при крушения вертолёта в Броварах. Фото © Telegram / Pravda Gerashchenko

На Украине проходит церемония прощания с сотрудниками Министерства внутренних дел Украины, которые погибли при падении вертолёта в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщил советник главы МВД страны Антон Геращенко.

Церемония прощания с сотрудниками МВД, погибшими при крушения вертолёта в Броварах. Видео © Telegram / Pravda Gerashchenko

"В Киеве прощаются с руководством и сотрудниками МВД, погибшими в результате авиакатастрофы в Броварах", — написал он в своём телеграм-канале, уточнив, что церемония началась в 11:00 по местному времени в Украинском доме.

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Как уже писал Лайф, всё произошло утром 18 января в городе Бровары Киевской области, где рухнут вертолёт. В результате авиакатастрофы погибло 14 человек, ещё 25 пострадали. Известно, что на борту рухнувшего воздушного судна находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Основные версии катастрофы озвучили в МВД Украины.

Николь Вербер

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