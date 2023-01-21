"Пумас" расторг контракт с Алвесом после ареста по делу о домогательствах

Мексиканский футбольный клуб "Пумас" расторг контракт с защитником Дани Алвесом, который накануне был арестован каталонской полицией по подозрению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил президент попечительского совета клуба Леопольдо Силва.

"Относительно судебного процесса, с которым столкнулся Алвес и за который он задержан в Испании, мы решили сообщить следующее: клуб принял решение прекратить трудовые отношения с игроком по уважительной причине", — приводит слова Силвы издание Marca.

По его словам, футболисты "Пумаса" являются образцом для подражания и примером "достойного поведения". Поэтому руководство ФК не может допустить, чтобы поступок одного человека навредил политике клуба, которая всегда была образцовой.

После задержания футболиста судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил его в тюрьму. Суд считает, что Алвес может сбежать, учитывая его финансовые возможности.