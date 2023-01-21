Полуфиналисты "Лидеры возрождения. ДНР" помогли гумфонду и посетили раненых бойцов СВО

Полуфиналисты конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика", победители которого смогут претендовать на руководящие посты в регионе, поучаствовали в социальной акции в Ростове-на-Дону. К участникам присоединился и глава администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Полуфиналисты конкурса "Лидеры возрождения. ДНР" поучаствовали в соцакции в Ростове-на-Дону. Видео © LIFE

Всех разделили на три группы. Первая поехала в госпиталь к раненым бойцам спецоперации. Там полуфиналисты пообщались с военными, вручили им подарки, а также спели песни под гитару, поддержав в трудную минуту солдат.

"Песни хорошие, мне понравились. Также они принесли нам наборы со всем необходимым, что может пригодиться в госпитале. Большое им за это спасибо!" — поделился военнослужащий Роман.

Вторая группа работала в Центре распределения гуманитарной помощи. Полуфиналисты разделились на бригады и собирали продуктовые наборы и посылки. Часть конкурсантов помогала в погрузке-разгрузке, другие плели маскировочные сети и шили противоосколочные пакеты для бронежилетов.

Полуфиналисты "Лидеры возрождения" помогли гуманитарному фонду. Фото © LIFE

Полуфиналисты "Лидеры возрождения" посетили переселенцев в пункте временного размещения. Фото © LIFE

А третья группа отправилась в пункт временного размещения вынужденных переселенцев. Конкурсанты из ДНР оформляли комнаты для детей, провели обучающие и развивающие игры, вручили подарки детям и пенсионерам. Ребята были в восторге от мероприятия, которое подарило им частичку тепла и улыбки, а также вселило уверенность, что их никто и никогда не бросит.