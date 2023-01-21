Полуфиналисты "Лидеры возрождения. ДНР" помогли гумфонду и посетили раненых бойцов СВО
Полуфиналисты "Лидеры возрождения" посетили госпиталь для бойцов СВО. Фото © LIFE
Полуфиналисты конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика", победители которого смогут претендовать на руководящие посты в регионе, поучаствовали в социальной акции в Ростове-на-Дону. К участникам присоединился и глава администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Полуфиналисты конкурса "Лидеры возрождения. ДНР" поучаствовали в соцакции в Ростове-на-Дону. Видео © LIFE
Всех разделили на три группы. Первая поехала в госпиталь к раненым бойцам спецоперации. Там полуфиналисты пообщались с военными, вручили им подарки, а также спели песни под гитару, поддержав в трудную минуту солдат.
"Песни хорошие, мне понравились. Также они принесли нам наборы со всем необходимым, что может пригодиться в госпитале. Большое им за это спасибо!" — поделился военнослужащий Роман.
Вторая группа работала в Центре распределения гуманитарной помощи. Полуфиналисты разделились на бригады и собирали продуктовые наборы и посылки. Часть конкурсантов помогала в погрузке-разгрузке, другие плели маскировочные сети и шили противоосколочные пакеты для бронежилетов.
Полуфиналисты "Лидеры возрождения" помогли гуманитарному фонду. Фото © LIFE
Полуфиналисты "Лидеры возрождения" посетили переселенцев в пункте временного размещения. Фото © LIFE
А третья группа отправилась в пункт временного размещения вынужденных переселенцев. Конкурсанты из ДНР оформляли комнаты для детей, провели обучающие и развивающие игры, вручили подарки детям и пенсионерам. Ребята были в восторге от мероприятия, которое подарило им частичку тепла и улыбки, а также вселило уверенность, что их никто и никогда не бросит.
Напомним, в сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР стартовали конкурсы "Лидеры возрождения". Победители войдут в кадровые резервы и будут назначаться на руководящие должности в регионах. Накануне, 20 января, в Ростове-на-Дону начался первый полуфинал конкурса "Лидеры возрождения. ДНР", всего их будет три. Это связано с большим количеством участников (1130 человек), набравших необходимый балл.