Холод и оцепление из солдат: Пассажир "заминированного" самолёта Azur Air описал 12 часов ада в аэропорту Узбекистана
Пассажир "заминированного" рейса Пермь – Гоа рассказал о 12 часах в аэропорту Узбекистана
Пассажиры самолёта компании Azur Air рассказали о пережитом в аэропорту Термез в Узбекистане. Рейс направлялся из Перми в индийский штат Гоа, но после сообщений о минировании был вынужден уйти на экстренную посадку. Кадры с места событий публикует телеканал "Звезда".
Обстановка в аэропорту Узбекистана, где сел "заминированный" самолёт из Перми. Видео © t.me / Zvezdanews
"В 3:50 утра нас посадили. Собрали телефоны у всех, их подписали, оставили у бортпроводников без выдачи каких-либо бумаг. Нас посадили в автобус, самолёт был оцеплен спецтехникой, солдатами. Довезли в аэропорт. Он неотапливаемый, холодно. Народ сначала надеялся, что всё будет быстро, но по факту мы сидим 12 часов и ещё семь предстоит сидеть", — признался один из пассажиров.
Он добавил, что представителей компании-перевозчика в аэропорту Термез не было — туристов из России принимали местные сотрудники. После осмотра людям вернули телефоны и они смогли связаться с родственниками, добавил пассажир.
Сегодня стало известно, что самолёт авиакомпании Azur Air, летевший из Перми в индийский штат Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за поступивших сообщений о минировании. На борту находится около 240 человек. Аналогичный случай произошёл 9 января. Тогда информация о взрывчатке оказалась ложной.
t.me / Zvezdanews