Холод и оцепление из солдат: Пассажир "заминированного" самолёта Azur Air описал 12 часов ада в аэропорту Узбекистана

Пассажиры самолёта компании Azur Air рассказали о пережитом в аэропорту Термез в Узбекистане. Рейс направлялся из Перми в индийский штат Гоа, но после сообщений о минировании был вынужден уйти на экстренную посадку. Кадры с места событий публикует телеканал "Звезда".

Обстановка в аэропорту Узбекистана, где сел "заминированный" самолёт из Перми. Видео © t.me / Zvezdanews

"В 3:50 утра нас посадили. Собрали телефоны у всех, их подписали, оставили у бортпроводников без выдачи каких-либо бумаг. Нас посадили в автобус, самолёт был оцеплен спецтехникой, солдатами. Довезли в аэропорт. Он неотапливаемый, холодно. Народ сначала надеялся, что всё будет быстро, но по факту мы сидим 12 часов и ещё семь предстоит сидеть", — признался один из пассажиров.

Он добавил, что представителей компании-перевозчика в аэропорту Термез не было — туристов из России принимали местные сотрудники. После осмотра людям вернули телефоны и они смогли связаться с родственниками, добавил пассажир.