ВСУ срочно подтягивают резервы из-под Кривого Рога в Запорожье
Рогов заявил, что Киев срочно подтягивает резервы в Запорожскую область
Киев приступил к переброске резервов на участок фронта в Запорожской области из-под Кривого Рога. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
"Сейчас в срочном порядке идёт переброска резервов с Запорожско-Криворожского направления, имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область, поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжёлой артиллерией и РСЗО", — пояснил он.
Рогов отметил, что российские военные уже взяли под огневой контроль дорогу Каменское – Орехов, благодаря которой обеспечивается снабжение украинских войск. Поэтому, по его словам, ВСУ "испытывают очень острый снарядный голод", ограничиваясь лишь парой выстрелов по позициям ВС РФ.
Ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области удалось прорвать первую линию украинской обороны на некоторых участках фронта. Идёт более углублённое наступление российских войск, которое сопровождается зачисткой ряда населённых пунктов.
Специальная военная операция на Украине
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency