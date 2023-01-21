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Регион
Опубликовано 21 января 2023, 10:55
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ВСУ срочно подтягивают резервы из-под Кривого Рога в Запорожье

Рогов заявил, что Киев срочно подтягивает резервы в Запорожскую область

Киев приступил к переброске резервов на участок фронта в Запорожской области из-под Кривого Рога. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

"Сейчас в срочном порядке идёт переброска резервов с Запорожско-Криворожского направления, имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область, поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжёлой артиллерией и РСЗО", — пояснил он.

Рогов отметил, что российские военные уже взяли под огневой контроль дорогу Каменское – Орехов, благодаря которой обеспечивается снабжение украинских войск. Поэтому, по его словам, ВСУ "испытывают очень острый снарядный голод", ограничиваясь лишь парой выстрелов по позициям ВС РФ.

Рогов: Бои в Запорожской области активизировались почти на всей линии фронта
Рогов: Бои в Запорожской области активизировались почти на всей линии фронта

Ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области удалось прорвать первую линию украинской обороны на некоторых участках фронта. Идёт более углублённое наступление российских войск, которое сопровождается зачисткой ряда населённых пунктов.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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