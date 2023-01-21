ВСУ срочно подтягивают резервы из-под Кривого Рога в Запорожье
Рогов заявил, что Киев срочно подтягивает резервы в Запорожскую область
Киев приступил к переброске резервов на участок фронта в Запорожской области из-под Кривого Рога. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
"Сейчас в срочном порядке идёт переброска резервов с Запорожско-Криворожского направления, имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область, поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжёлой артиллерией и РСЗО", — пояснил он.
Рогов отметил, что российские военные уже взяли под огневой контроль дорогу Каменское – Орехов, благодаря которой обеспечивается снабжение украинских войск. Поэтому, по его словам, ВСУ "испытывают очень острый снарядный голод", ограничиваясь лишь парой выстрелов по позициям ВС РФ.
Ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области удалось прорвать первую линию украинской обороны на некоторых участках фронта. Идёт более углублённое наступление российских войск, которое сопровождается зачисткой ряда населённых пунктов.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency