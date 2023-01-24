Минобороны показало, как российский танк при помощи БМПТ "Терминатор" уничтожает силы ВСУ
Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции при помощи танка под прикрытием боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщает телеканал "Звезда".
На кадрах видно, как при помощи беспилотников было вскрыто выдвижение противника на боевой машине пехоты в лесном массиве. Навстречу им выдвинулся российский экипаж боевой машины поддержки танков "Терминатор", который открыл огонь по наступающим, а уничтожить бронетехнику противника помог танк, обошедший группу с фланга. В результаты бойцы ВСУ понесли потери и были вынуждены бежать со своих позиций.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили две РЛС и 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении за минувшие сутки в ходе СВО.
ТК "Звезда"