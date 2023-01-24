Минобороны показало, как российский танк при помощи БМПТ "Терминатор" уничтожает силы ВСУ

Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции при помощи танка под прикрытием боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщает телеканал "Звезда" .

На кадрах видно, как при помощи беспилотников было вскрыто выдвижение противника на боевой машине пехоты в лесном массиве. Навстречу им выдвинулся российский экипаж боевой машины поддержки танков "Терминатор", который открыл огонь по наступающим, а уничтожить бронетехнику противника помог танк, обошедший группу с фланга. В результаты бойцы ВСУ понесли потери и были вынуждены бежать со своих позиций.