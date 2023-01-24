Турчак: СВО и давление Запада придали актуальность теме импортозамещения в России

Проведение спецоперации на Украине и давление Запада на Россию придали особую актуальность теме импортозамещения и технологического суверенитета страны. Такое заявление сделал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Все мы понимаем, что особую актуальность этой теме придало проведение специальной военной операции и внешнее давление Запада", — сказал он в ходе всероссийского совещания по вопросам импортозамещения.

Турчак уверен, что Запад как раньше оказывал давление на Россию, так и продолжит это делать в последующие годы. Вместе с тем политик поблагодарил предпринимателей, которые остались в РФ, продолжают работать в "непростых условиях", но вместе с тем помогают фронту.