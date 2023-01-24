Полянский считает, что Запад ещё не пересёк "самые красные линии" на Украине

Запад пока не пересёк "самые красные линии" для РФ в конфликте на Украине. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы посылаем всё больше сигналов, что некоторые "красные линии" были пересечены, но, возможно, самые красные из них ещё не были пересечены", — заявил дипломат в интервью американской журналистке Ким Иверсен.

По его словам, Москва посылает сигналы Западу о том, что поставка Киеву ещё большего количества оружия не изменит итогов спецоперации.