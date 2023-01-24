В Брянской области поймали диверсанта, который пытался сорвать движение поездов

В Брянской области задержали мужчину, который пытался устроить сбой в движении поездов рядом с белорусской границей.

Как стало известно Лайфу, 25-летний диверсант поджёг релейный шкаф на станции возле переезда. Возгорание быстро потушили, инцидент не повлиял на движение поездов.

У подозреваемого дома нашли канистру с жидкостью, нарисованную схему и тысячу долларов наличными. Задержанный не признал своей вины, ранее судим он не был. Правоохранители проводят проверку.