В Брянской области поймали диверсанта, который пытался сорвать движение поездов
Подозреваемого в диверсии на железной дороге задержали в Брянской области
В Брянской области задержали мужчину, который пытался устроить сбой в движении поездов рядом с белорусской границей.
Как стало известно Лайфу, 25-летний диверсант поджёг релейный шкаф на станции возле переезда. Возгорание быстро потушили, инцидент не повлиял на движение поездов.
У подозреваемого дома нашли канистру с жидкостью, нарисованную схему и тысячу долларов наличными. Задержанный не признал своей вины, ранее судим он не был. Правоохранители проводят проверку.
Лайф писал о том, что в Брянской области задержали мужчину, который пытался выехать на Украину, чтобы принимать участие в боевых действиях в составе ВСУ. Его подозревают в госизмене.
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