"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 января, 07:22
3254

В Брянской области поймали диверсанта, который пытался сорвать движение поездов

Подозреваемого в диверсии на железной дороге задержали в Брянской области

В Брянской области задержали мужчину, который пытался устроить сбой в движении поездов рядом с белорусской границей.

Как стало известно Лайфу, 25-летний диверсант поджёг релейный шкаф на станции возле переезда. Возгорание быстро потушили, инцидент не повлиял на движение поездов.

Российские спецслужбы нашли под Луганском схрон диверсантов с оружием и боеприпасами

Российские спецслужбы нашли под Луганском схрон диверсантов с оружием и боеприпасами

У подозреваемого дома нашли канистру с жидкостью, нарисованную схему и тысячу долларов наличными. Задержанный не признал своей вины, ранее судим он не был. Правоохранители проводят проверку.

Лайф писал о том, что в Брянской области задержали мужчину, который пытался выехать на Украину, чтобы принимать участие в боевых действиях в составе ВСУ. Его подозревают в госизмене.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров