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24 января, 06:56

Замглавы офиса украинского президента Тимошенко подтвердил решение об увольнении

<p>Кирилл Тимошенко с заявлением об увольнении. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/tymoshenko_kyrylo/3535" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Тимошенко. Офiс Президента</a></p>

Кирилл Тимошенко с заявлением об увольнении. Обложка © Telegram / Тимошенко. Офiс Президента

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об увольнении. Фотографию с документом он опубликовал в телеграм-канале.

"Прошу уволить меня с должности заместителя главы Офиса президента Украины по собственному желанию. 23.01.2023", — говорится в заявлении.

В сообщении к фотографии Тимошенко поблагодарил Зеленского "за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту", а также отметил глав областных военных администраций, мэров городов, команду директората по вопросам региональной политики офиса президента, украинцев, ВСУ и свою семью. При этом причины своего решения он не раскрыл.

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Ранее о готовящейся отставке замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко рассказал депутат Рады Алексей Гончаренко. Напомним, увольняющегося политика заметили в октябре 2022 года на джипе для беженцев, что вызвало скандал в украинской прессе. Как выяснилось, Тимошенко использует для служебных поездок внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.

Светлана Оперук

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