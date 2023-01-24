Замглавы офиса украинского президента Тимошенко подтвердил решение об увольнении
Кирилл Тимошенко с заявлением об увольнении. Обложка © Telegram / Тимошенко. Офiс Президента
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об увольнении. Фотографию с документом он опубликовал в телеграм-канале.
"Прошу уволить меня с должности заместителя главы Офиса президента Украины по собственному желанию. 23.01.2023", — говорится в заявлении.
В сообщении к фотографии Тимошенко поблагодарил Зеленского "за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту", а также отметил глав областных военных администраций, мэров городов, команду директората по вопросам региональной политики офиса президента, украинцев, ВСУ и свою семью. При этом причины своего решения он не раскрыл.
Ранее о готовящейся отставке замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко рассказал депутат Рады Алексей Гончаренко. Напомним, увольняющегося политика заметили в октябре 2022 года на джипе для беженцев, что вызвало скандал в украинской прессе. Как выяснилось, Тимошенко использует для служебных поездок внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.