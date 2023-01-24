Замглавы офиса украинского президента Тимошенко подтвердил решение об увольнении

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об увольнении. Фотографию с документом он опубликовал в телеграм-канале.

"Прошу уволить меня с должности заместителя главы Офиса президента Украины по собственному желанию. 23.01.2023", — говорится в заявлении.

В сообщении к фотографии Тимошенко поблагодарил Зеленского "за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту", а также отметил глав областных военных администраций, мэров городов, команду директората по вопросам региональной политики офиса президента, украинцев, ВСУ и свою семью. При этом причины своего решения он не раскрыл.