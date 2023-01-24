"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 января, 06:33

Дальше без Красного и Жёлтого: M&M's откажется от знаменитых персонажей в рекламе

WSJ: M&M's не будет использовать знаменитых персонажей в рекламе конфет

Известный бренд M&M's решил отказаться от использования любимых многими героев рекламы — красной и жёлтой конфет — после споров в Сети из-за изменения их облика. Об этом пишет Wall Street Journal.

"Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит (изменения в образе героев. — Прим. Лайфа). И мы определённо не думали, что это взорвёт Интернет. Но теперь мы понимаем: даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, чего хотели в M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей", — отмечается в сообщении компании.

Вместо Красного, Жёлтого и других персонажей в рекламе снимется комик и актриса Майя Рудольф. Новая реклама выйдет уже в феврале 2023 года. Впрочем, говорящие конфеты не пропадут из соцсетей бренда. Как долго Рудольф будет заменять привычных героев в рекламных роликах, не сообщается.

В Магнитогорске проверят суши-бар с отсылками к фильмам для взрослых в названиях блюд

В Магнитогорске проверят суши-бар с отсылками к фильмам для взрослых в названиях блюд

Ранее Лайф рассказывал, что герой рекламы финансовой пирамиды МММ Владимир Пермяков, известный как Лёня Голубков, решил жениться в четвёртый раз в своей жизни. Избранницей актёра стала его коллега Ольга Петрова.

Обложка ©

Unsplash / Ralston Smith

Артур Белкин
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров