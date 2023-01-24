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24 января, 06:00

Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), переиграв американца Себастьяна Корду.

Встреча завершилась из-за травмы представителя США, который не смог доиграть третий сет. 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу Хачанова, который во второй раз за время своих выступлений выходит в полуфинал турнира Большого шлема. За выход в главный матч соревнований он сразится с победителем пары Стефанос Циципас – Иржи Легечка.

Определилась первая полуфиналистка Australian Open

Определилась первая полуфиналистка Australian Open

Ранее Лайф рассказывал, что первая ракетка России Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал Australian Open, переиграв в драматичном матче датчанина Хольгера Руне.

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AP / TASS

Артур Белкин

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