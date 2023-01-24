Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

Встреча завершилась из-за травмы представителя США, который не смог доиграть третий сет. 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу Хачанова, который во второй раз за время своих выступлений выходит в полуфинал турнира Большого шлема. За выход в главный матч соревнований он сразится с победителем пары Стефанос Циципас – Иржи Легечка.