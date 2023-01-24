Определилась первая полуфиналистка Australian Open

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

Напомним, на предыдущей стадии соревнований Рыбакина одолела первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши. Встреча также завершилась в двух сетах — со счётом 6:4, 6:4.