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24 января, 04:31

Определилась первая полуфиналистка Australian Open

Теннисистка Рыбакина победила Остапенко и вышла в полуфинал Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) после победы над представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

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В 1/2 финала турнира соперницей Рыбакиной станет либо американка Джессика Пегула, либо белоруска Виктория Азаренко. Их матч состоится позднее, 24 февраля.

Напомним, на предыдущей стадии соревнований Рыбакина одолела первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши. Встреча также завершилась в двух сетах — со счётом 6:4, 6:4.

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Twitter / #AusOpen

Артур Лапсаков

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