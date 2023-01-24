Мбаппе стал первым игроком в истории ПСЖ, забившим пять мячей в одном матче

Игрок футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе оформил пента-трик в матче 1/16 финала Кубка Франции против команды шестого по значимости дивизиона страны "Пеи де Кассель". Встреча завершилась со счётом 7:0.

Таким образом, он стал первым футболистом, забившим за парижский клуб пять голов в одной игре. При этом для Мбаппе это тоже первый случай в карьере с пятью мячами за матч.

В первом тайме француз оформил хет-трик, причём сделал это всего за 11 минут. Он также отдал результативную передачу на бразильца Неймара. Во второй половине игры Мбаппе забил ещё дважды. В 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ сыграет с "Марселем".