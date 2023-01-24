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24 января, 00:10

Мбаппе стал первым игроком в истории ПСЖ, забившим пять мячей в одном матче

Игрок футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе оформил пента-трик в матче 1/16 финала Кубка Франции против команды шестого по значимости дивизиона страны "Пеи де Кассель". Встреча завершилась со счётом 7:0.

Таким образом, он стал первым футболистом, забившим за парижский клуб пять голов в одной игре. При этом для Мбаппе это тоже первый случай в карьере с пятью мячами за матч.

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В первом тайме француз оформил хет-трик, причём сделал это всего за 11 минут. Он также отдал результативную передачу на бразильца Неймара. Во второй половине игры Мбаппе забил ещё дважды. В 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ сыграет с "Марселем".

Ранее Лайф писал, что московский "Спартак" обыграл АГМК из Узбекистана в товарищеском матче со счётом 3:1. Игра состоялась на стадионе "Джебель-Али" в Дубае.

Обложка ©

ТАСС / AP / Hussein Malla

Иван Косицын

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