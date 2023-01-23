Роналду лестно высказался про одноклубников в "Аль-Насре" после победы
Роналду похвалил одноклубников и болельщиков после победы в дебютном матче за "Аль-Наср"
Дебют Роналду за "Аль-Наср". Обложка © Twitter / Cristiano
Португальский нападающий Криштиану Роналду дебютировал в официальном поединке за клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср". В победном матче против команды "Аль-Иттифак" (1:0) в 14-м туре чемпионата страны по футболу 37-летний именитый игрок отыграл все 90 минут, однако результативными действиями ему отметиться не удалось.
В соцсетях Роналду уже прокомментировал дебют за "Аль-Наср". Футболист похвалил партнёров по команде, а также болельщиков.
"Первая игра, первая победа — отличная работа, парни. Спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку", — написал Роналду на своей странице в "Твиттере".
Напомним, Роналду стал игроком ФК "Аль-Наср" в начале января. Первым его матчем в клубе стала товарищеская встреча с французским ПСЖ. Там португалец, возможно, в последний раз сыграл с аргентинцем Лионелем Месси. Всего же они пересекались на футбольном поле 37 раз.