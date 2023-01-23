Роналду лестно высказался про одноклубников в "Аль-Насре" после победы

Португальский нападающий Криштиану Роналду дебютировал в официальном поединке за клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср". В победном матче против команды "Аль-Иттифак" (1:0) в 14-м туре чемпионата страны по футболу 37-летний именитый игрок отыграл все 90 минут, однако результативными действиями ему отметиться не удалось.

В соцсетях Роналду уже прокомментировал дебют за "Аль-Наср". Футболист похвалил партнёров по команде, а также болельщиков.