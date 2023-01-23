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23 января, 00:10

Роналду лестно высказался про одноклубников в "Аль-Насре" после победы

Роналду похвалил одноклубников и болельщиков после победы в дебютном матче за "Аль-Наср"

<p>Дебют Роналду за "Аль-Наср". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Cristiano/status/1617281959893340160" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cristiano</a></p>

Дебют Роналду за "Аль-Наср". Обложка © Twitter / Cristiano

Португальский нападающий Криштиану Роналду дебютировал в официальном поединке за клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср". В победном матче против команды "Аль-Иттифак" (1:0) в 14-м туре чемпионата страны по футболу 37-летний именитый игрок отыграл все 90 минут, однако результативными действиями ему отметиться не удалось.

В соцсетях Роналду уже прокомментировал дебют за "Аль-Наср". Футболист похвалил партнёров по команде, а также болельщиков.

"Первая игра, первая победа — отличная работа, парни. Спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку", — написал Роналду на своей странице в "Твиттере".

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Напомним, Роналду стал игроком ФК "Аль-Наср" в начале января. Первым его матчем в клубе стала товарищеская встреча с французским ПСЖ. Там португалец, возможно, в последний раз сыграл с аргентинцем Лионелем Месси. Всего же они пересекались на футбольном поле 37 раз.

Иван Косицын

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