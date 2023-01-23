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22 января, 21:37

Российский тренер по фигурному катанию Линичук окончательно вернулась в Россию из США

<p>Наталья Линичук. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Natalia_Linichuk_mirrored.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Наталья Линичук. Обложка © Wikipedia

Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду, ныне тренер по фигурному катанию Наталья Линичук окончательно вернулась из США в Россию для продолжения работы. Об этом рассказал почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев.

"Это действительно так, Наталья вернулась в Москву. Мы вчера с ней беседовали, сегодня с ней сидели. Для чего же тогда приезжать, если не работать? Человек только что появился в России, он ещё должен определиться. Она хочет работать — это главное. А где и как — время покажет", сказал Писеев в беседе с РИА "Новости".

Линичук 22 января присутствовала в спорткомплексе "ЦСКА-арена" во время проведения Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Названо имя нового главного тренера российской сборной фигуристов

Названо имя нового главного тренера российской сборной фигуристов

Наталье Линичук 66 лет, она является олимпийской чемпионкой в танцах на льду 1980 года, двукратной чемпионкой мира и Европы. Фигуристка выступала в паре с Геннадием Карпоносовым. Сначала пара жила в Москве, а в начале 1990-х переехала в США.

Ранее российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступавшие в соревнованиях спортивных пар, объявили о завершении карьеры. По словам фигуристов, в последние два года Рылов перенёс сложнейшую операцию на позвоночнике, а у Панфиловой случился перелом ноги, из-за врачебной ошибки восстановление затянулось на долгий срок.

Юлия Коновалова

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