Российский тренер по фигурному катанию Линичук окончательно вернулась в Россию из США

Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду, ныне тренер по фигурному катанию Наталья Линичук окончательно вернулась из США в Россию для продолжения работы. Об этом рассказал почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев.

"Это действительно так, Наталья вернулась в Москву. Мы вчера с ней беседовали, сегодня с ней сидели. Для чего же тогда приезжать, если не работать? Человек только что появился в России, он ещё должен определиться. Она хочет работать — это главное. А где и как — время покажет", — сказал Писеев в беседе с РИА "Новости".

Линичук 22 января присутствовала в спорткомплексе "ЦСКА-арена" во время проведения Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Наталье Линичук 66 лет, она является олимпийской чемпионкой в танцах на льду 1980 года, двукратной чемпионкой мира и Европы. Фигуристка выступала в паре с Геннадием Карпоносовым. Сначала пара жила в Москве, а в начале 1990-х переехала в США.