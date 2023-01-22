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22 января, 19:33

Роналду вышел на дебютный матч в "Аль-Насре" с капитанской повязкой, но не забил

"Аль-Наср" выиграл первый матч с Роналду, португалец не отметился голевыми действиями

Португальский нападающий Криштиану Роналду провёл первый официальный матч в составе саудовского клуба "Аль-Наср". Он принял участие в игре 14-го тура чемпионата страны против ФК "Аль-Иттифак".

Встреча проходила в Эр-Рияде и завершилась победой "Аль-Насра" со счётом 1:0. Единственный мяч на счету бразильца Талиски. Роналду отыграл весь матч, но голевыми действиями не отметился.

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"Аль-Наср" в 14 играх набрал 33 очка, что позволяет ему лидировать в турнирной таблице. Вторым идёт "Аль-Хиляль" с 32 баллами, но имеющем в активе 15 матчей.

Первым матчем Роналду в "Аль-Насре" стала товарищеская встреча с ПСЖ. Там португалец, возможно, в последний раз сыграл с аргентинцем Лионелем Месси. Всего же они пересекались на поле 37 раз.

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Twitter / نادي النصر السعودي

Артур Лапсаков

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