Роналду вышел на дебютный матч в "Аль-Насре" с капитанской повязкой, но не забил

Португальский нападающий Криштиану Роналду провёл первый официальный матч в составе саудовского клуба "Аль-Наср". Он принял участие в игре 14-го тура чемпионата страны против ФК "Аль-Иттифак".

Встреча проходила в Эр-Рияде и завершилась победой "Аль-Насра" со счётом 1:0. Единственный мяч на счету бразильца Талиски. Роналду отыграл весь матч, но голевыми действиями не отметился.

"Аль-Наср" в 14 играх набрал 33 очка, что позволяет ему лидировать в турнирной таблице. Вторым идёт "Аль-Хиляль" с 32 баллами, но имеющем в активе 15 матчей.