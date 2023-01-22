Тарасова рассказала об отказе врачей делать прогнозы о находящемся на ЭКМО Костомарове
Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Петр Ковалев
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров лечится у лучших российских врачей, но они не могут делать прогнозы о выздоровлении пациента, рассказала НТВ заслуженный тренер Татьяна Тарасова.
"Он простудился, у него воспаление лёгких. Но присоединилась и какая-то инфекция, которая даёт такие кошмарные последствия. Я хочу сказать, что он у наших самых лучших врачей. Врачи борются, мы стараемся им не мешать", — поделилась она.
По её словам, врачи пока не готовы озвучить какие-либо прогнозы в отношении здоровья фигуриста, однако ежедневно докладывают его супруге об изменениях в состоянии.
Напомним, 10 января Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Его подключили одновременно и к ИВЛ, и к аппарату ЭКМО. Позже у спортсмена выявили двусторонний гидроторакс. 17 января состояние спортсмена незначительно улучшилось.