Тарасова рассказала об отказе врачей делать прогнозы о находящемся на ЭКМО Костомарове

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров лечится у лучших российских врачей, но они не могут делать прогнозы о выздоровлении пациента, рассказала НТВ заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

"Он простудился, у него воспаление лёгких. Но присоединилась и какая-то инфекция, которая даёт такие кошмарные последствия. Я хочу сказать, что он у наших самых лучших врачей. Врачи борются, мы стараемся им не мешать", — поделилась она.