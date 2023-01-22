США предрекли новую напасть с катастрофическими последствиями

Сильнейшая затяжная засуха в западной части Соединённых Штатов Америки создаёт серьёзную нагрузку на водные ресурсы во всём регионе. Если ситуация не изменится в течение 10–20 лет, стране грозят катастрофические последствия, сообщает Newsweek.

"Ещё одно или два десятилетия засухи значительно истощат водоносные горизонты, что приведёт не только к потере ресурсов подземных вод, но и к оседанию земли. Это нанесёт крупный ущерб инфраструктуре", — сказал эколог Джонатан Дисон.

Согласно карте, представленной U.S. Drought Monitor, 65% континентальной части США испытывают ту или иную форму засухи или находятся в аномально засушливых условиях. По словам экспертов, одними из наиболее пострадавших штатов стали Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома. В каждом из них есть территории, переживающие экстремальную засуху.

Специалисты подчёркивают, что в ближайшее время изменений ожидать не стоит, так как, "даже когда засуха пойдёт на спад, на восстановление потребуется несколько лет, в течение которых количество осадков должно будет превышать средние показатели".