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22 января, 15:13
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США предрекли новую напасть с катастрофическими последствиями

Newsweek: Экстремальная засуха в США может привести страну к катастрофическим проблемам

Сильнейшая затяжная засуха в западной части Соединённых Штатов Америки создаёт серьёзную нагрузку на водные ресурсы во всём регионе. Если ситуация не изменится в течение 10–20 лет, стране грозят катастрофические последствия, сообщает Newsweek.

"Ещё одно или два десятилетия засухи значительно истощат водоносные горизонты, что приведёт не только к потере ресурсов подземных вод, но и к оседанию земли. Это нанесёт крупный ущерб инфраструктуре", — сказал эколог Джонатан Дисон.

Согласно карте, представленной U.S. Drought Monitor, 65% континентальной части США испытывают ту или иную форму засухи или находятся в аномально засушливых условиях. По словам экспертов, одними из наиболее пострадавших штатов стали Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома. В каждом из них есть территории, переживающие экстремальную засуху.

Специалисты подчёркивают, что в ближайшее время изменений ожидать не стоит, так как, "даже когда засуха пойдёт на спад, на восстановление потребуется несколько лет, в течение которых количество осадков должно будет превышать средние показатели".

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Обложка ©

Pexels

Ирина Фальке

Комментарий

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Людмила Федченковчера в 17:31

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